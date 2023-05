7 potenziali benefici degli oli essenziali per la nostra salute

Gli oli essenziali sono estratti dalle varie piante e possono contribuire a mitigare l’ansia, a migliorare il sonno, a ridurre la nausea e persino ad alleviare il dolore, scrive everydayhealth.com. Ecco cosa dicono la ricerca e gli esperti.

Gli oli essenziali sono estratti vegetali imbottigliati; secondo la John Hopkins Medicine, sono prodotti dalla cottura a vapore o dalla spremitura delle piante per incorporare i composti responsabili della loro fragranza. Ma soprattutto, la loro fragranza unica è stata utilizzata per migliaia di anni nelle pratiche curative e può avere proprietà curative.

Uno dei modi in cui agisce è attraverso l’olfatto”, afferma Michelle Davila, ND, medico naturopata del dipartimento di medicina integrativa del Beaumont Health di Grosse Pointe e Royal Oak, Michigan. Quando si inalano gli oli essenziali, le molecole della fragranza vengono trasmesse direttamente dal nervo olfattivo al cervello. Qui interagiscono con una regione chiamata sistema limbico, responsabile delle emozioni, della memoria e dei sensi”, spiega il dottor Davila.

Le molecole odorose possono anche essere assorbite nel flusso sanguigno quando vengono applicate sulla pelle. Una volta nel flusso sanguigno, gli oli essenziali vengono distribuiti in tutto il corpo per migliorare vari aspetti della salute generale, secondo Davila.

In altre parole, gli oli essenziali possono essere un utile approccio complementare a molti problemi di salute, dallo stress all’insonnia, dal dolore alla nausea.

Ma non bisogna entusiasmarsi troppo. “Gli oli essenziali sono diventati molto popolari negli ultimi anni e sono molto commercializzati, quindi potrebbe sembrare che gli oli essenziali possano curare qualsiasi cosa”, dice Davila. Invece, pensate agli oli essenziali come a un’utile aggiunta a uno stile di vita sano e a un’integrazione della vostra routine medica, non come a una pillola magica.

Ecco alcuni dei modi in cui gli oli essenziali possono aumentare il benessere generale.

Possibili benefici degli oli essenziali per la salute

riduzione dello stress e dell’ansia.

“I possibili benefici degli oli essenziali includono la riduzione dello stress e dell’ansia, e questi due aspetti sono probabilmente i motivi principali per cui le persone sono attratte dall’aromaterapia, almeno inizialmente”. afferma Shanti Dechen, operatore clinico certificato di aromaterapia e direttore dell’Aroma Apothecary Healing Arts Academy di Creston, Colorado.

Una revisione e meta-analisi pubblicata su Phytomedicine nel settembre 2019 ha esaminato 90 studi e ha concluso che, in generale, l’inalazione o l’ingestione (diluita e sotto controllo) di olio essenziale di lavanda può ridurre i livelli di ansia. Ha inoltre concluso che l’aggiunta di olio essenziale di lavanda alla terapia di massaggio può ridurre i livelli di ansia. Questi effetti possono essere attribuiti agli effetti sedativi e calmanti dell’acetato di linalile e del linalolo, che sono i principali composti della lavanda.

Gli autori notano la bassa qualità media degli studi disponibili, con l’avvertenza che sono necessari altri studi di alta qualità sull’olio essenziale di lavanda e l’ansia. Tuttavia, riconoscono che l’inalazione di olio essenziale di lavanda è generalmente sicura, accessibile e poco costosa. Come tale, può essere una terapia utile per alleviare l’ansia in alcune persone.

Secondo la Cleveland Clinic, altri oli essenziali per l’ansia sono l’olio di bergamotto, l’olio di citronella, l’olio di arancia e l’olio di legno di cedro.

Allevia mal di testa ed emicrania

Secondo la Cleveland Clinic, il mal di testa è uno dei più comuni problemi di salute legati al dolore e colpisce fino al 75% degli adulti in tutto il mondo. L’emicrania, una forma più grave di mal di testa, colpisce circa il 12% degli adulti statunitensi, secondo la Johns Hopkins Medicine. Il mal di testa è una delle principali cause di assenteismo dal lavoro e dalla scuola e, come osserva la Cleveland Clinic, può portare a sentimenti di ansia e depressione.

Alcune persone si rivolgono agli oli essenziali come la menta piperita per trovare sollievo, e ci sono alcune ricerche molto limitate sul loro uso per il mal di testa. Secondo una ricerca, l’olio di menta piperita può aiutare ad alleviare il mal di testa se applicato superficialmente intorno alla testa e alle tempie. Ciò potrebbe essere dovuto al mentolo, il principale ingrediente attivo della menta piperita. Secondo uno studio non controllato condotto su 25 pazienti, che ha esaminato la gravità del dolore da emicrania dopo l’applicazione di un gel al 6% di mentolo sul sito del dolore, il mentolo ha una sensazione di raffreddamento che si ritiene abbia un effetto analgesico (antidolorifico). I pazienti affetti da emicrania che hanno utilizzato il gel hanno visto un netto miglioramento dell’intensità del mal di testa due ore dopo l’applicazione.

Allevia la nausea

Alcune persone provano gli oli essenziali per domare la nausea da gravidanza, chemioterapia e indigestione.

L’olio essenziale di menta piperita e l’olio essenziale di zenzero, ad esempio, sono spesso utilizzati per i disturbi digestivi, compresa la nausea. Secondo una revisione pubblicata nel marzo 2018 su Alimentary Pharmacology & Therapeutics, la menta piperita rilassa i muscoli gastrointestinali e riduce l’infiammazione che aggrava la nausea.

Lo zenzero, invece, favorisce il processo digestivo, evitando che il cibo rimanga nel tratto gastrointestinale, cosa che a volte può causare nausea, secondo la ricerca.

4. Allevia il dolore dei crampi mestruali

Tra il 16 e il 91% delle donne e delle ragazze soffre di dolori mestruali (dismenorrea) e molte si rivolgono ai farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) da banco per trovare sollievo. Tuttavia, sebbene la maggior parte delle donne tolleri l’uso intermittente a breve termine dei FANS, i FANS più comuni, come l’aspirina, l’ibuprofene (Advil, Motrin) e il naprossene sodico (Aleve), sono sconsigliati alle donne con disturbi emorragici, asma, allergia all’aspirina, danni al fegato, disturbi gastrici o ulcere, secondo l’American College of Obstetricians and Gynecologists.

I FANS possono anche causare effetti collaterali come gas, gonfiore, bruciore di stomaco, mal di stomaco, nausea, vomito e diarrea o stitichezza, osserva la Cleveland Clinic. L’acetaminofene (Tylenol) è un altro farmaco antidolorifico spesso usato per i dolori mestruali, che può causare effetti collaterali come eruzioni cutanee, orticaria, difficoltà di deglutizione, gonfiore, prurito e pelle arrossata, secondo MedlinePlus.

Altre opzioni olistiche, come l’aromaterapia, possono offrire un’alternativa più sicura o un approccio complementare per alleviare i dolori mestruali e possono potenzialmente ridurre l’uso dei FANS e gli effetti collaterali. Secondo la Cleveland Clinic, i crampi mestruali dolorosi si verificano quando l’utero si contrae così fortemente da premere contro i vasi sanguigni vicini, interrompendo l’apporto di ossigeno al tessuto muscolare. Il dolore si avverte quando una parte dell’utero perde brevemente l’accesso all’ossigeno.

Una ricerca limitata suggerisce che gli oli essenziali possono aiutare ad alleviare i dolori mestruali. In uno studio condotto in Corea, 45 ragazze liceali hanno ricevuto un singolo massaggio addominale di 10 minuti con una miscela di oli essenziali o con acetaminofene. Il gruppo degli oli essenziali ha registrato una maggiore riduzione del dolore dopo 24 ore rispetto a quelli che assumevano acetaminofene.

Un’altra revisione pubblicata nel novembre 2018 sul Journal of Clinical Medicine ha esaminato 19 studi sull’uso dell’aromaterapia (per inalazione, massaggio e assunzione orale) per aiutare ad alleviare il dolore nelle donne che soffrono di dismenorrea primaria. Ha riscontrato un livello moderato di evidenza dell’efficacia degli oli essenziali per ridurre potenzialmente il dolore mestruale, ma ha concluso che sono giustificate future ricerche che superino alcuni ostacoli metodologici.

5. Favorisce il sonno

Secondo la Cleveland Clinic, i disturbi del sonno colpiscono ogni anno quasi 70 milioni di americani. Secondo la Mayo Clinic, i trattamenti più comuni per i disturbi del sonno come l’insonnia comprendono la terapia cognitivo-comportamentale, la prescrizione di un sonnifero o una combinazione dei due. Anche l’aggiunta di un olio essenziale rilassante alla routine notturna può essere utile.

L’olio di lavanda, ad esempio, contiene molti composti benefici, tra cui il già citato linalolo e l’acetato di linalile. Secondo una ricerca, questi due composti agiscono deprimendo l’attività del sistema nervoso centrale: il linalolo ha effetti sedativi e l’acetato di linalile ha azioni narcotiche (Merriam-Webster definisce “narcotico” un farmaco che ottunde i sensi, allevia il dolore e induce un sonno profondo in dosi moderate).



Le ricerche suggeriscono che inalare olio di lavanda può aiutare ad addormentarsi. In uno studio condotto su 60 pazienti in un’unità di terapia intensiva cardiaca, coloro che hanno inalato olio essenziale di lavanda per 15 giorni hanno registrato miglioramenti significativi nella qualità del sonno e nell’ansia rispetto ai pazienti che non hanno inalato l’olio.

6. Fornisce effetti antimicrobici

Molti oli essenziali hanno anche effetti antimicrobici se applicati su determinate aree del corpo, dice Davila.

L’olio essenziale di eucalipto, ad esempio, ha il potenziale di combattere i batteri orali come il Porphyromonas gingivalis, secondo una revisione del giugno 2019 pubblicata su Molecules. Questo batterio contribuisce alla parodontite, una malattia infiammatoria che distrugge i tessuti intorno ai denti. Il componente principale dell’eucalipto, l’1,8-cineneolo, è stato utilizzato per via orale.

7. Allevia i dolori muscolari

Mescolando alcune gocce di olio essenziale in un olio per massaggi si possono ottenere benefici per varie cause di dolore muscolare, tra cui il mal di schiena cronico.

In uno studio condotto in Tailandia, i ricercatori hanno assegnato ad adulti anziani con dolore cronico alla schiena un massaggio svedese di 30 minuti (uno stile di massaggio delicato che mira al rilassamento) con olio di zenzero o un massaggio tailandese di 30 minuti (uno stile di massaggio attivo che utilizza una pressione decisa). Mentre entrambi i gruppi hanno registrato miglioramenti significativi del dolore, il gruppo del massaggio svedese con olio di zenzero ha avuto risultati migliori a lungo termine, come misurato dalle valutazioni effettuate 15 settimane dopo il trattamento.

Gli oli essenziali possono anche contribuire a ridurre l’indolenzimento muscolare dopo l’allenamento. Uno studio pubblicato nel settembre 2019 su Comparative Exercise Physiology ha assegnato a caso 24 donne inattive a ricevere una dose di integratore di olio di rosmarino, due dosi di integratore di olio di rosmarino o un placebo ogni otto ore per 14 giorni. Successivamente, tutte le donne hanno eseguito un esercizio alle gambe per creare un danno muscolare. Hanno continuato ad assumere l’integratore o il placebo fino a 72 ore dopo la sessione di esercizio.

I ricercatori hanno misurato il gonfiore muscolare, l’indolenzimento muscolare e diversi marcatori del danno muscolare di ogni donna prima dell’esercizio, poi 24, 48 e 72 ore dopo. Hanno scoperto che le donne che avevano assunto due dosi di olio di rosmarino avevano livelli significativamente più bassi di creatina chinasi 48 ore dopo l’esercizio, rispetto alle donne che avevano assunto una sola dose o un placebo. La creatina chinasi è un enzima che si trova nei muscoli e i cui livelli più elevati indicano un danno muscolare. I risultati suggeriscono che l’integrazione di olio di rosmarino può ridurre i danni e l’indolenzimento muscolare indotti dall’esercizio.

Tuttavia, l’uso di oli essenziali sotto forma di integratori è generalmente considerato una mossa rischiosa. Secondo l’Operation Supplement Safety, non esistono prove scientifiche affidabili che dimostrino che il consumo di oli essenziali per via orale sia sicuro. “Gli oli essenziali sono antimicrobici, quindi la loro assunzione per via orale potrebbe danneggiare i batteri intestinali e il tratto digestivo, e per alcune persone può causare irritazioni all’esofago e allo stomaco”, spiega Davila.