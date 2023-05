Cosa mangiare per eliminare la pancia. 5 alimenti da consumare ogni giorno

Alcuni dei cibi più deliziosi sono anche ottimi per il vostro girovita. Questi alimenti possono aiutarvi a eliminare rapidamente il grasso della pancia. Gli esperti mostrano anche quanto sia dannoso il grasso della pancia e perché sia importante eliminarlo, non solo per motivi di bellezza.

Le persone con problemi di grasso uratico (un tipo di grasso viscerale che si deposita pericolosamente negli organi interni) sono a maggior rischio di malattie cardiache e diabete di tipo 2, soprattutto se la circonferenza della vita di una donna si avvicina o supera i 90 cm. Le ricerche dimostrano che una dieta complessivamente sana può aiutare.

Ecco cinque alimenti che possono contribuire a ridurre il grasso della pancia dannoso per la salute.

1.Kefir

Questo latte fermentato, simile allo yogurt spumoso, è ricco di probiotici, batteri sani che colonizzano l’intestino. In uno studio randomizzato pubblicato sul British Journal of Nutrition, quando i partecipanti (che tendevano ad accumulare grasso sulla pancia) hanno consumato per 12 settimane una bevanda a base di latte fermentato contenente probiotici, hanno beneficiato di un indice di massa corporea (IMC) più basso e di una circonferenza vita e fianchi più piccola.

I probiotici possono proteggere dall’infiammazione del tratto gastrointestinale (GI), che è stata collegata all’accumulo di grasso addominale. Il kefir può essere speziato, ma cercate di evitare il kefir aromatizzato e pieno di zuccheri aggiunti; addolcitelo naturalmente aggiungendolo a un frullato di frutta, scrive Eating Well.

Tè verde

Il tè verde contiene catechine, composti vegetali con proprietà antiossidanti, che hanno dimostrato di avere proprietà antiobesità. Contiene anche caffeina (in quantità minore rispetto al caffè, quindi non ha un effetto significativo sul sonno), che ha un effetto di potenziamento metabolico: uno studio del 2012 su adulti cinesi con alti livelli di grasso viscerale ha rilevato che bevendo tè verde contenente catechine, rispetto ad altre bevande, dopo 12 settimane questo pericoloso tipo di grasso è risultato ridotto. Inoltre, se non si aggiunge zucchero, il tè verde non ha calorie e può essere bevuto lentamente.

uova

L’inclusione di quantità adeguate di proteine nella dieta è essenziale per mantenere un peso normale. Non solo fanno sentire sazi, ma accelerano anche un po’ il metabolismo e aiutano i muscoli a crescere (e più tessuto muscolare si ha, più veloce è il metabolismo). Uno studio pubblicato sulla rivista Nutrition & Metabolism ha evidenziato che le persone che mangiavano regolarmente quelle che vengono definite “fonti proteiche di qualità”, cioè alimenti che forniscono circa 10 g di aminoacidi essenziali a ogni pasto (come uova, manzo e latte), avevano meno grasso intorno alla vita. carciofi.

Questo ortaggio ha molti benefici, il più importante dei quali è il suo contenuto di fibre. Un carciofo cotto in media contiene 7 g di fibre, il che lo rende uno degli ortaggi più ricchi di fibre. Ciò equivale a più di un quarto del fabbisogno giornaliero di una donna. Secondo uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition, un elevato apporto di fibre riduce il rischio di sviluppare il grasso della pancia. Altre verdure ricche di fibre sono i cavoletti di Bruxelles, le lenticchie, i piselli e altri legumi.