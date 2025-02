Augurare il ‘buongiorno’ e la ‘buonanotte’: idee per frasi e immagini per sabato 1 febbraio 2025

“Buongiorno! Buon sabato!” Certamente è più piacevole, sia per chi scrive il messaggio sia per chi lo riceve, rispetto al primo messaggio della settimana cioè quello del lunedì mattina.

Però non per tutti il sabato è una giornata di riposo, infatti, dipende dalla professione che svolgiamo e poi c’è il capitolo casa & figli per molti di noi.

Anche in questa giornata, comunque più rilassata, meno carica di tensione rispetto ai giorni infrasettimanali, è bello trovare nel cellulare uno o più messaggi che ci augurano “buon sabato”.

Ed è piacevole anche contraccambiare a questi pensieri.

Vediamo di seguito alcune frasi che possiamo utilizzare per trasmettere il nostro “buongiorno, buon sabato” a famigliari, amici, conoscenti.

In base al tipo di relazione che abbiamo con il destinatario, possiamo scegliere qualcosa di simpatico oppure una frase estremamente romantica..

Ecco alcuni esempi:

Buon Sabato, amore mio! Spero che la tua giornata sia piena di sorrisi e felicità.

Un abbraccio tenero e dolce per iniziare il tuo Sabato. Ti amo.

Non si potrebbe raddoppiare il sabato e abolire il mercoledì? (di Diego De Silva)

Le immagini per accompagnare il ‘Buongiorno’ del sabato

Possiamo optare per qualcosa di allegro ricorrendo al fantasy ..

Frasi della buonanotte – sabato 1 febbraio 2025

Il sabato sera è la notte migliore della settimana perché domani ci attende la domenica.

Il nostro messaggio di “buonanotte, buon riposo” potrebbe essere come questi, ricorrendo a frasi celebri.

Nella prossima vita voglio essere un gatto. Dormire venti ore al giorno e aspettare che ti diano da mangiare. (Charles Bukowski)

Il successo è poter coricarsi ogni sera con l’anima in pace. (Paulo Coelho)

Penso spesso che la notte è più viva e intensamente colorata del giorno. (Vincent van Gogh)

Immagini per augurare la Buonanotte – sabato 1 febbraio 2025

Il nostro sabato sera può essere pigiama-TV-patatine oppure una cena fuori o una serata danzante in un disco-pub con gli amici o semplicemente una tranquilla serata in casa.