I luoghi delle riprese della serie poliziesca “Omicidio nel nord”

Gli irriducibili del nord conoscono bene i luoghi delle riprese di “Murden im Norden”. Vi portiamo nei luoghi più importanti della popolare serie ARD.

Uno dei luoghi più importanti è sicuramente la stazione di polizia dove Kiesewetter e il suo collega Lars Englen (Ingo Naujoks) sono in servizio. Tuttavia, la stazione di polizia non esiste nella realtà. Il luogo di ripresa per questa scena di “Murden im Norden” è un edificio per uffici a tre piani ad Amburgo-Hamm. Qui sono state realizzate le riprese degli interni, tra cui la sala interrogatori e l’ufficio del pubblico ministero Hilke Zobel (Proschat Madani).

In effetti, l’edificio è sede di un’azienda informatica che è stata molto contenta delle riprese del thriller poliziesco di prima serata. Soprattutto perché a un dipendente è stato permesso di apparire come comparsa nel format, nei panni di un agente di polizia.

I luoghi delle riprese di “Murden im Norden” a Lubecca

Per rendere i casi emozionanti ancora più autentici, la produzione utilizza anche luoghi di ripresa a Lubecca. È qui che la vita e il lavoro dell’ispettore capo Finn Kiesewetter si svolgono per la maggior parte del tempo. Chiunque viva a Lubecca avrà sicuramente riconosciuto luoghi come il porto di Lubecca, la piazza del mercato, la Porta di Holsten o il Gängeviertel. Tuttavia, qui non viene girata quasi nessuna scena, ma vengono piuttosto mostrate delle inquadrature per catturare il fascino di Lubecca.

Kiesewetter vive qui a Morden im Norden”.

Un’altra location cinematografica di “Murden im Norden” da non trascurare è la casa di Finn Kiesewetter. Il tranquillo villaggio di Brodten si trova nel distretto più settentrionale di Lubecca. Situato direttamente sul lungomare, l’ufficiale ha qui la sua casa, che porta il nome di “Seeblick” – che è simile nella vita reale.

Per molto tempo l’accogliente edificio ha ospitato il “Centro giovanile Seeblick”, che dagli anni Cinquanta ha fatto divertire bambini e ragazzi, ma alla fine ha dovuto chiudere i battenti. Il motivo è che l’orlo della scogliera si avvicinava sempre di più e la città ha ritenuto troppo pericoloso utilizzare l’edificio autonomo gestito dall’associazione di sostegno “Die Falken Lübeck”.

Altri luoghi di ripresa di “Morden im Norden”

Oltre alle suggestive location che compaiono regolarmente nella prima serata della serie, Martinek e Naujoks si sono recati anche in altri luoghi di ripresa di “Morden im Norden”. Un caso di omicidio, ad esempio, ha portato il duo investigativo alla Casa Thekla di Geesthacht. Tuttavia, l’edificio storico del sanatorio polmonare Edmundsthal-Siemerswalde è stato utilizzato come casa di riposo.

La troupe di “Morden im Norden” ha scelto come location per le riprese anche il villaggio-museo di Buchholz-Seppensen, la nave-teatro “Batavia” a Wedel, il Maritim Strandhotel Travemünde e Gut Basthort tra Lubecca e Amburgo.