Il primo trailer di “Jurassic World 4” si apre con la caccia ai dinosauri più grandi in un nuovo spettacolo d’azione

Dopo l’esito deludente per molti dell’ultima trilogia di “Jurassic World”, si riparte da zero. Il primo trailer ne rivela l’aspetto.

Nel 2015, i dinosauri hanno celebrato un brillante ritorno nei cinema di tutto il mondo con “Jurassic World”: il film ha incassato ben 1,671 miliardi di dollari in tutto il mondo, dimostrando che anche 22 anni dopo “Jurassic Park”, la dino-mania può ancora scatenarsi. Tuttavia, come per l’originale degli anni ’90, i sequel non hanno soddisfatto le aspettative suscitate; su IMDb, “Jurassic World: A New Age” ha ottenuto solo un misero punteggio di 5,6 stelle.

Dato che questo terzo capitolo, deludente per molti, è riuscito comunque a guadagnare poco più di un miliardo di dollari, non sorprende che lo studio responsabile, la Universal, non voglia lasciar riposare a lungo la redditizia serie. A soli tre anni dalla terza parte di “Jurassic World”, annunciata come il gran finale, la serie continuerà presto: “Jurassic World: la rinascita” uscirà nei cinema tedeschi il 2 luglio 2025.

Ecco di che cosa parla “Jurassic World: Rebirth”

L’ultimo capitolo riprende, cinque anni dopo, la fine del precedente film “Jurassic World”. La nuova era annunciata non è realmente iniziata: i dinosauri non possono prosperare sul nostro pianeta e per questo si stanno lentamente ma inesorabilmente estinguendo di nuovo. Solo in un’area relativamente piccola intorno all’equatore è sopravvissuta una popolazione di varie specie di dinosauri. È proprio a questi esemplari che si rivolge un’azienda farmaceutica che – come potrebbe essere altrimenti – sospetta che il DNA delle tre specie più grandi contenga la soluzione per un nuovo farmaco efficace.

Per assicurarsi i campioni di DNA, la società assume Zora Bennett (Scarlett Johansson), esperta in operazioni sotto copertura. Insieme al suo confidente di lunga data Duncan Kincaid (Mahershala Ali) e al paleontologo Henry Loomis (Jonathan Bailey), oltre ad altri temerari, si avventurano nel nuovo habitat dei dinosauri – e possiamo supporre che non tutti torneranno vivi…