“Cella 211” su Netflix: la vera storia della nuova serie thriller per i fan di “Prison Break”

I thriller sono attualmente molto popolari tra il pubblico di Netflix. Con “Cella 211”, il servizio di streaming fornisce nuovo materiale che si basa addirittura su eventi reali.

Dopo “L’agente di notte” e “La recluta”, Netflix volta le spalle al genere degli agenti e porta la prossima serie thriller con potenziale di successo in una prigione messicana. Non è una coincidenza che “Cella 211” abbia lo stesso titolo di un film del 2009: entrambe le produzioni sono basate sull’omonimo romanzo di Francisco Pérez Gandul. Sebbene l’opera dell’autore spagnolo sia di fantasia, anche la trama della serie Netflix è ispirata a una storia vera.

“Cella 211”: come la serie Netflix si differenzia dal libro

Per il suo lavoro “Cella 211”, Gandul è stato guidato dalla domanda su cosa sarebbe successo a una guardia carceraria colta nel bel mezzo di una rivolta tra i detenuti. A differenza del libro, però, nella serie di Netflix non è una guardia a dover temere per la propria vita, ma l’avvocato per i diritti umani Juan Oliver (Diego Calva). Anche la trama si sposta dalla Spagna al Messico. Poiché Gandul ha pubblicato la sua opera nel 2003, la storia è presumibilmente ambientata intorno agli anni 2000. La serie di Netflix, invece, è ambientata intorno al 2022/2023, il che è dovuto alla storia vera sottostante.

“Cella 211”: la vera storia della serie Netflix

La versione di Netflix di “Cella 211” adatta gli eventi accaduti nel carcere CRESCO 3 nella città di Juárez, Chihuahua, al contenuto del libro (via GQ). Come riporta il portale di notizie El Paso Matters, il 1° gennaio 2023 un gruppo armato ha attaccato la prigione di prima mattina e ha aperto il fuoco contro le guardie. Anche se in quel momento c’erano dei visitatori nell’edificio, è scoppiata una rivolta nel carcere a causa delle cattive condizioni di detenzione. In totale persero la vita 17 persone: sette prigionieri e dieci guardie.

La rivolta ha portato all’evasione di 25 detenuti, tra cui Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, leader di un’organizzazione criminale. Di conseguenza, il 3 gennaio 2023 due agenti di polizia e cinque sospetti sono stati uccisi in scontri armati. Due giorni dopo, le autorità hanno rintracciato Piñón e lo hanno ucciso. Si presume che l’obiettivo dell’attacco alla prigione fosse la liberazione di Piñón. Egli era già stato responsabile di una rivolta l’11 agosto 2022 in cui erano morti tre prigionieri.

Nella storia un avvocato per i diritti umani di nome Juan Oliver non è stato coinvolto in questi incidenti.

Ecco perché “Cella 211” è perfetto per i fan di “Prison Break”.

Sia “Cella 211” che la serie drammatica thriller “Prison Break” mirano a rappresentare la vita all’interno delle carceri nel modo più realistico possibile. La serie di Netflix ricorda in particolare la terza stagione di “Prison Break”, in cui Michael Scofield (Wentworth Miller) finisce nella prigione di Sona a Panama per liberare il detenuto James Whistler (Chris Vance). Mentre Michael elabora un nuovo piano di fuga, deve sperimentare di persona le condizioni disumane della prigione.

Entrambi i titoli offrono al pubblico una profonda visione della psiche umana, caratterizzata da disperazione e paura nell’ambiente carcerario. Sia “Cella 211” che “Prison Break” mostrano quindi cosa le persone sono disposte a fare di fronte alla morte pur di sopravvivere.