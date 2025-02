Resident Alien Stagione 2: il sequel è in arrivo su Netflix – Panoramica delle alternative

Dopo l’esordio della celebre serie comica “Resident Alien” sulla pay-TV Syfy, la serie è ora disponibile anche su Netflix. Attualmente, tuttavia, al pubblico sono disponibili solo i primi dieci episodi. Chi vuole sapere quanto sia grande il conflitto di coscienza che si sta costruendo tra l’alieno Harry (Alan Tudyk) e la seconda stagione di Resident Alien non deve aspettare troppo. In alternativa, puoi già acquistare il sequel su MagentaTV e Amazon.

Resident Alien stagione 2: quando iniziano gli episodi su Netflix?

Nel marzo 2024 Netflix ha lanciato la prima stagione di Resident Alien, ora finalmente arriva la seconda stagione: il sequel sarà disponibile su Netflix dal 1 marzo 2025. Gli appassionati della comica storia degli alieni non dovranno più attendere. Chi non vuole aspettare può acquistare la seconda stagione di Resident Alien come titolo digitale su Prime Video. Lì puoi anche acquistare la terza stagione.

Resident Alien stagione 2 in TV su Syfy

Non è possibile acquistare “Resident Alien”, ma se non volete aspettare il lancio della seconda stagione su Netflix, la serie di fantascienza viene trasmessa occasionalmente sul programma della rete a pagamento Syfy.

Attualmente non ci sono tuttavia annunci per la trasmissione di “Resident Alien” stagione 2. Amazon e Netflix sono attualmente le vostre migliori opzioni.

Resident Alien: il cast in sintesi

Se ti piace il cast della prima stagione, puoi fare un sospiro di sollievo: naturalmente Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) continua a interpretare il ruolo principale dell’alieno nella persona del dottor Peter Jackson. C’è l’attrice Sara Tomko (“Sneaky Pete”) nei panni dell’assistente medica Asta. Inoltre, potrete godervi un ritrovo con Corey Reynolds (“The Closer”) come sceriffo Thompson. Elizabeth Bowen (“Fargo”) assume nuovamente il ruolo di Liv Baker. Inoltre, l’attrice Alice Wetterlund (“Mike e Dave Need Wedding Dates”) tornerà come D’arcy Bloom e il collega Levi Fiehler (“The Fosters”) come sindaco Ben Hawthorne. Suo figlio Max è rappresentato come finora da Judah Prehn (“Kinderwood”). Anche il creatore della serie Chris Sheridan (“Family Guy”) è di nuovo a bordo.