Scream 7” riporta il killer dell’orrore “più brutale che mai”

Ghostface è tornato e vuole ridefinire i confini della produzione del genere “slasher” – almeno così afferma una star di Scream 7.

Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto molte novità interessanti su Scream 7“: Per esempio, è stato rivelato che Matthew Lillard torna dal 1996 dopo aver interpretato Stu Macher, alias il primo killer di Ghostface, accanto a Billy Loomis (Skeet Ulrich).

La star di Scream 6, Mason Gooding, che reincarnerà il suo personaggio Chad Meeks-Martin in “Scream 7”, ha ora dato un’occhiata al prossimo capitolo della serie iconica degli Slasher. Al Variety ha detto:

„Sembra un miglioramento rispetto a prima, e non c’è prova migliore del ritorno di Kevin Williamson che ha scritto l’originale e ora dirige. Penso che Ghostface sia più brutale che mai. Non voglio rovinare le cose, ma ci sono alcune cose che mi fanno sentire come se Kevin stesse entrando in un nuovo territorio. “

Ha inoltre sottolineato il lavoro svolto dal gruppo di lavoro:

„[ Scream 7′ è] disgustoso, ma in un modo buono […] C’era una protesi nel trucco che mi ha fatto rivoltare lo stomaco. Saprai di cosa parlo quando lo vedrai, ma è incredibile. Hanno davvero un grande team di effetti che lavora 24 ore su 24.”

In Scream 7, Neve Campbell ritorna nel suo ruolo iconico di Sidney Prescott dopo aver fatto il suo primo film in “Scream 6”. Per Variety, Gooding ha raccontato quanto fosse felice di lavorare con la famosa attrice della finale:

„Posso lavorare con Neve [in Scream 7′], non ho avuto una grandi occasioni di vederla e parlare con lei di persona in Scream 5′. Sono contento di lavorare con lei”.

Accanto a Campbell, Gooding sarà nuovamente presente al fianco del suoi co-protagonista di Scream 5″ e Scream 6″, Jasmin Savoy Brown (Yellowjackets). Le altre sue co-star e protagoniste dei reboot Melissa Barrera (Abigail) e Jenna Ortega (Wednesday), tuttavia, non torneranno.

Negli USA, l’uscita di Scream 7″ è attualmente prevista per il 27 febbraio 2026 (via ScreenRant).