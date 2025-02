The Night Agent “Stagione 3” su Netflix: una svolta sorprendente per Peter Sutherland

Peter Sutherland ha un’altra missione in arrivo, perché Netflix sta già lavorando forte alla stagione 3 di “The Night Agent”?

Con la fine della seconda stagione di “The Night Agent”, Netflix ha già indicato la direzione della terza stagione. Non dovremo aspettare troppo per la nuova avventura che racconta l’agente segreto Peter Sutherland (Gabriel Basso): le riprese della continuazione della popolare serie thriller d’azione sono già in pieno svolgimento. Inoltre, sono stati annunciati alcuni nuovi membri del cast.

The Night Agent, stagione 3: inizio su Netflix

Le riprese dei nuovi episodi sono iniziate alla fine del 2024 in Turchia, più precisamente a Istanbul, e proseguiranno nel febbraio 2025 a New York. Il creatore della serie, Shawn Ryan, ha assicurato che presto offrirà al grande pubblico altre avventure mozzafiato di Peter Sutherland”. Il servizio di streaming potrebbe persino riuscire a seguire il normale ritmo annuale. La stagione 3 di The Night Agent potrebbe iniziare all’inizio del 2026, ma non è ancora stata fissata una data. Potete alleggerire l’attesa con le repliche di Netflix nel 2025.

Anche se The Night Agent è basato sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk, Netflix ha già adattato l’intera trama nella prima stagione. Quindi il seguito è dedicato a un nuovo caso. Come sembra, la fine della seconda stagione è già vicina: Peter Sutherland segue le orme del padre e diventa un agente doppio per rimediare ai suoi errori.

Poiché Peter ha contribuito involontariamente alla manipolazione elettorale, il commerciante di informazioni Jacob Monroe (Louis Herthum) lo tiene in pugno insieme al futuro presidente Richard Hagan (Ward Horton). Quindi, Catherine Weaver (Amanda Warren) ora ordina a Peter di controllare la relazione tra Monroe e Hagan. In cambio deve riconquistare la sua libertà – ma per farlo deve mantenere segreta la sua missione anche da Night Action. Nel frattempo, Rose (Luciane Buchanan) dovrebbe iniziare ad usare AdVerse perché ha scoperto nuove possibilità di utilizzo del programma. Peter non riuscirà a dimenticarla…

Sebbene i grandi temi della terza stagione siano già stati definiti, il creatore della serie Shawn Ryan promette (su RadioTimes):

„Anche se è incredibilmente difficile creare un nuovo mondo in ogni stagione e sviluppare tutti questi nuovi personaggi, c’è qualcosa che mantiene la serie fresca – una grande sfida per noi come autori. Proprio come ci si aspetterebbe un’azione nella missione iraniana dopo la stagione 1 nella stagione 2, direi che ci saranno alcune dinamiche nella stagione 3 inattese sulla base della seconda stagione. “

Sembra che ci aspettano delle svolte interessanti. Rimane quindi interessante vedere come la nuova missione di Peter e il futuro degli Stati Uniti si configureranno.

Cast: Il nuovo The Night Agent”- L’attore nella terza stagione

Questo è certo: Gabriel Basso (Super 8) tornerà nel ruolo del protagonista Peter Sutherland. Inoltre, ci si aspetta un ritorno con Luciane Buchanan (“Dolce Dente”) nei panni di Rose Larkin, Amanda Warren come Catherine Weaver e Albert Jones come Aiden Mosley. Anche Louis Herthum’s Jacob Monroe e Ward Horton’s Richard Hagan continueranno a essere importanti. Inoltre, il produttore esecutivo Shawn Ryan ha confermato il ritorno della guardia del corpo Chelsea, interpretata da Fola Evans-Akingbola (via Deadline).

Si aggiungono le seguenti novità:

Jennifer Morrison

David Lyons

Stephen Moyer

Genesis Rodriguez

Callum Vinson

Suraj Sharma

Non sono ancora disponibili informazioni concrete sui personaggi. Secondo quanto ha appreso Deadline, Lyons dovrebbe essere visto come ex spia, Morrison come First Lady, Moyer come killer d’élite e Rodriguez come giornalista.