Beast Games su Amazon: quando arriva il prossimo episodio dello show scandalistico su Prime Video?

Prime Video è attualmente in fase di sviluppo di Beast Games, ma la serie ha già suscitato una grande controversia.

La seconda stagione di Squid Game è disponibile su Netflix dal 26 dicembre 2024 e non a caso il 19 dicembre 2024 Prime Video ha lanciato un formato simile: “Beast Games”. Presentato dal creatore di YouTube Jimmy Donaldson alias MrBeast – “Squid Game” aveva già replicato con successo sul suo canale YouTube -, 1.000 partecipanti* si sfidano per vincere il premio record di cinque milioni di dollari. Quindi c’è più da guadagnare che nel reality show di Netflix, “Squid Game: The Challenge”, che ha incassato 4,56 milioni di dollari.

Beast Games: quando si riprende?

Al momento i primi nove episodi di Beast Games sono online su Prime Video, mentre un altro dei dieci episodi è in arrivo ogni giovedì. Il 13 febbraio 2025 scopriremo chi ha raggiunto i cinque milioni di dollari USA

Episodio 1: dal 19 dicembre 2024

Episodio 2: dal 19 dicembre 2024

Episodio 3: dal 26 dicembre 2024

Episodio 4: dal 2 gennaio 2025

Episodio 5: dal 9 gennaio 2025

Episodio 6: dal 16 gennaio 2025

Episodio 7: dal 23 gennaio 2025

Episodio 8: dal 30 gennaio 2025

Episodio 9: dal 6 febbraio 2025

Episodio 10: dal 13 febbraio 2025

Per vincere il premio in denaro, i partecipanti* devono superare complessivamente 41 sfide, nelle quali si affrontano inizialmente in team.

Beast Games ha già fatto notizia qualche tempo fa, ma non per il premio in denaro record: cinque partecipanti al programma hanno presentato una causa contro MrBeast e Amazon (via Independent). Le accuse sono che non sono stati forniti cibo, possibilità di dormire e cure mediche sufficienti. Si dice che l’organizzazione dell’evento sia stata catastrofica, anche a causa di problemi igienici come le toilette allagate. Si è persino accusato un partecipante di aver avuto una crisi epilettica, ma di non aver ricevuto cure mediche prima di un’ora. Inoltre, i candidati sarebbero stati molestati sessualmente durante le riprese. Secondo la denuncia, a causa delle condizioni pericolose, diversi partecipanti hanno dovuto essere successivamente ricoverati in ospedale.

Poiché la class action è stata proposta solo nel settembre 2024, ci vorrà ancora del tempo prima che venga emessa una possibile sentenza. Se ciò danneggia la popolarità dello show, è da dubitare, dopo tutto, Beast Games è salito dal secondo posto nelle classifiche delle serie di Prime Video, ancora prima della stagione 4 di “The Discounter”. Anche se lo stand di Rotten Tomatoes ha solo 40 recensioni da parte degli spettatori*, sono positive al 90%. Tra le reazioni che si possono riscontrare figurano:

La cosa più assurda che abbia mai visto in TV.”

Il dramma tra i candidati si sta già aumentando: Via il caos! ”

