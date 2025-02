Cassandra su Netflix: la vera storia delle case intelligenti

La nozione di una casa completamente automatizzata è ancora giovane, ma più antica di quanto alcuni possano supporre. Cassandra su Netflix racconta una storia fittizia, qui trovi maggiori informazioni sui veri modelli di vita.

Nella serie di Netflix “Cassandra” la famiglia ha a che fare con una smart home dall’affascinante stile retrò degli anni ’70. Tuttavia, si scopre abbastanza rapidamente che la propria casa intelligente si impegna soprattutto per se stessi e il fascino rimane a terra. Guardando la serie, ti chiederai da quanto tempo esistono case automatizzate.

Che cos’è una casa intelligente?

Smart-Home è un termine generico per diversi sistemi e procedure tecniche che mirano a realizzare l’automazione degli edifici negli ambienti abitativi. Il punto centrale è la connessione e il controllo a distanza dei vari dispositivi e sistemi di controllo. Può essere utilizzato in tutti i settori immaginabili della casa – tecnologia di sicurezza, elettrodomestici, illuminazione e altro ancora, controllabile tramite app o telecomando. Tutto ciò può essere collegato ad un’interfaccia programmabile che può essere raggiunta via Internet. Questa è spesso la porta d’accesso per gli hacker, ma permette anche di accendere il riscaldamento o abbassare le tende prima di tornare a casa.

Una breve storia della casa intelligente: con l’aspirapolvere si è iniziato

Il fatto che la tecnologia ci faciliti la vita fa parte della nostra evoluzione. Con l’avvento dell’elettricità, anche lo sviluppo tecnologico per semplificare il lavoro domestico ha preso velocità. Diversi dispositivi elettronici che oggi per noi sono scontati, non sono stati immediatamente accettati da tutti. Mia nonna, per esempio, non ha mai avuto fiducia in una lavatrice. Se qualcosa doveva essere davvero pulito, lo si cuoceva sul fornello. Ma altre persone della sua età, appassionate di tecnologia, hanno già pensato molto più in profondità. Così, smartest-home.com cita un articolo del “Popular Mechanics Magazine” del 1939, in cui viene già delineata l’idea di una casa automatica.

La maggior parte delle persone ha iniziato a pensare alla smart home, come in Cassandra, negli anni ’50 e ’60, spesso menzionando il racconto breve “There Will Come Soft Rains” di Ray Bradbury. Anche in questo caso l’autore immagina una casa che riconosce e si attribuisce i compiti da sola ed è dotata di IA, in modo da potersi proteggere.

La prima implementazione tecnologica è stata probabilmente l’Electronic Computing Home Operator, detto in breve ECHO IV nel 1966, portato al mondo dall’ingegnere statunitense James Sutherland, pesante 360 chilogrammi e grande come una stanza. Non è riuscito a raggiungere il negozio, ma ha potuto accendere la TV, regolare la temperatura e svegliare tutti in casa, cosa che Cassandra fa anche a modo suo. Fino al 1976, l’ECHO IV ha lavorato nella casa di Sutherland e nel 1984 è stato donato al Computer Museum di Boston. Un antenato molto chiaro di Cassandra.

Nel 1966 fu presentato anche il primo chatbot, chiamato ELIZA, un programma creato dall’informatico Jospeh Weizenbaum. Funziona in forma scritta, nel 2011 è stato lanciato sul mercato l’iPhone 4s Siri che assisteva l’utente tramite comandi vocali.

Negli anni ’60, inoltre, l’industria ha già iniziato a collegare edifici sotto forma di sistemi di segnalazione di guasti.

Nel 1973 è stato lanciato sul mercato il PLC, un controllo programmabile che veniva utilizzato anche per le case intelligenti.

Nel 1975 è stato lanciato l’X10, un protocollo di rete per l’automazione degli edifici basato su linee elettriche che, a determinate condizioni, funzionava anche in plug & play nelle prese e si diffuse soprattutto negli Stati Uniti.

Negli anni successivi sono stati sviluppati assistenti per uso domestico di vario tipo, che a causa delle dimensioni e del prezzo hanno trovato poca approvazione nella popolazione.

Gli anni ’90 sono stati un periodo di grande progresso, quando i robot per la tosatura e l’aspirapolvere hanno lentamente conquistato il mercato e i prezzi delle luci intelligenti e degli altri dispositivi di commutazione in casa sono diminuiti.

Oggi, gli assistenti a comando vocale sono ampiamente utilizzati per l’illuminazione, l’elettronica di consumo e altri settori della casa. Molte aziende di servizi e produttori cercano di ottenere il favore di poter trasformare la propria casa in una smart home completa. Una gestione intelligente dell’energia può far risparmiare sui costi di elettricità e riscaldamento, l’automazione facilita la vita quotidiana e può aumentare la sicurezza; in età avanzata una casa intelligente aiuta a svolgere le routine quotidiane.

Forse da qualche parte c’è una casa intelligente abbandonata degli ultimi decenni?

In teoria è possibile che un architetto molto ricco abbia inventato una casa di Cassandra già negli anni ’70. Non era così originale come nella serie, i computer di allora erano molto grandi e per gli standard odierni molto lenti. Oggi ci sono però più progetti di costruzione di case intelligenti, per esempio qui troverete quello che cercate.

Non siamo riusciti a trovare casi davvero spaventosi che sono venuti alla luce in relazione ad un’IA domestica. Nella maggior parte dei casi gli incidenti sono dovuti a un malfunzionamento, ad esempio quando la luce si accende e si spegne continuamente o l’impianto emette rumori strani che possono essere spaventosi. L’idea che la sistemazione automatizzata si rivolga deliberatamente contro gli abitanti è già stata trattata nella fantasia di numerosi autori e ha un grande potenziale per il suspense e l’umorismo nero.