Raffaele Palladino, ex calciatore italiano che giocava nel ruolo di attaccante o centrocampista, è sempre presente nel mondo del calcio ma come allenatore.

Oggi è il tecnico della Fiorentina.

La carriera calcistica di Raffaele Palladino

Classe 1984, nato a Mugnano di Napoli, è cresciuto con i genitori, Rosa e Guglielmo, e ha tre fratelli, Milena, Biagio e Michele.

Raffaele Palladino muove i primi passi nel mondo del calcio giocando nel club del suo paese, Gli amici di Mugnano.

Poi, ancora minorenne, si trasferisce a Benevento dove presto entra a fare parte della Primavera.

Mentre gioca in serie C1, viene notato da alcuni dirigenti della Juventus e questo gli cambia la vita: acquistato dal noto club bianconero, ha l’opportunità di dimostrare il suo talento e lo fa disputando due campionati Primavera durante i quali forma con il compagno di squadra nigeriano Benjamin Onwuachi una coppia magnifica che segna, infatti, ben 20 reti nel primo anno e 21 nel secondo.

Successivamente, la Juve lo presta alla Salernitana. Raffaele Palladino gioca dunque in serie B.

Dopo questa buona stagione, fa ritorno a Torino finché il club bianconero lo presta al Livorno.

Ed è con la maglia del Livorno che Palladino il 27 agosto 2005 esordisce in Serie A.

Questa è anche una stagione di infortuni, di cui il più grave al ginocchio, ma Palladino si rialza sempre e per la stagione 2006-2007 è di nuovo in campo con la Juventus allenata all’epoca da Didier Deschamps.

Nel 2008 il giocatore passa nelle file del Genoa e le due tappe calcistiche successive di Palladino sono il Parma e poi il Crotone.

Nel biennio 2017-2019 lo vediamo prima in campo con il Genoa e poi nella formazione del Monza, rilevato da Berlusconi e Galliani all’inizio del 2019.

Purtroppo, però, il capitolo brianzolo non gli dà modo di esprimersi a causa delle sue condizioni fisiche per le quali non viene messo in campo. Giunto alla scadenza del contratto, per lo stesso motivo non gli viene rinnovato.