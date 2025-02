Invincible “Stagione 3: tre episodi per il lancio – ora settimanalmente su Prime

La terza stagione di “Invincible” è ora disponibile settimanalmente su Amazon Prime.

Il trailer mostra che la trama si concentrerà sugli effetti degli eventi della seconda stagione, in particolare sulle decisioni di Mark Grayson (Steven Yeun) e le crescenti minacce dei Viltrumiti. Secondo il creatore della serie, Robert Kirkman (via Gamesradar), ogni episodio della terza stagione sarà come un finale, in quanto le trame principali delle prime due stagioni sono state portate a un punto culminante. Inoltre, la serie diventa ancora più cupa mentre Mark continua a lottare con le conseguenze morali delle sue azioni. Un tema centrale sarà la preparazione per l’inevitabile battaglia contro i Viltrumiti.

Invincible “Stagione 3” ora in streaming

Come annunciato da Amazon nel trailer sopra, nuovi episodi di “Invincible” saranno disponibili sulla piattaforma di streaming dal 6 febbraio 2025. Oltre a questo c’è una buona notizia che sicuramente farà piacere ai fan. Diversamente dalla stagione precedente, questa non ci sarà nessuna interruzione a metà stagione e nuovi episodi verranno pubblicati settimanalmente. Per iniziare, ne puoi vedere tre di fila.

Episodio 1: “Ora non ridi più”, FSK 16

Episodio 2: “Un patto con il diavolo”, FSK 18

Episodio 3: Vuoi un costume vero, giusto? “, FSK 18

Quando si riprende?

I nuovi episodi sono disponibili in streaming ogni giovedì dalle 9.00, mentre le date per gli altri episodi sono le seguenti:

Giovedì 13 febbraio 2025, episodio 4: “Sei stato il mio eroe”, FSK 16

Giovedì 20 febbraio 2025, episodio 5: dovrebbe essere facile”, FSK 16

Giovedì 27 febbraio 2025, episodio 6, posso solo dire che mi dispiace”, FSK 16

Giovedì 6 marzo 2025, episodio 7: Che cosa ho fatto? “, FSK 18

Chi vuole ridurre il tempo di attesa tra gli episodi può visitare il sito web di Ubisoft, guardare la serie e scaricare il gioco mobile per Android, iOS e sulla piattaforma Amazon. Questo universo di Kirkman dovrebbe continuare a espandersi, una quarta stagione di “Invincible” è già certa, ma forse ci sarà ancora molto altro.