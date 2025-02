James Bond dovrebbe andare in una nuova direzione con il prossimo film di 007 – che non piacerà a tutti

Il ritorno del più famoso agente segreto al mondo è atteso da un po’. Ma gli esperti hanno un’informazione importante per tutti i fan di Bond.

Nonostante le minacce estremamente gravi, James Bond trova sempre un momento per fare un’astuta dichiarazione e quando il doppio zero britannico diventa creativo in battaglia e mette i suoi avversari sotto controllo con mezzi strani il sorriso sui volti degli spettatori compare. Gli elementi umoristici sono sempre stati parte integrante della serie.

Per Bond 26, l’umorismo deve essere portato a un nuovo livello, come si può vedere da un articolo di The Times (via CinemaBlend). Il quotidiano ha intervistato una manciata di esperti del settore cinematografico, i quali hanno assicurato che ci stiamo avvicinando a un’era bond che pone ancora più l’accento sull’umorismo e la leggerezza.

Secondo la fonte, Amazon, che ha acquistato lo studio di bond MGM per 6,5 miliardi di dollari nel 2022, dovrebbe seguire la seguente regola empirica:

Più tradizionale, ma più facile da vendere attraverso i meme al pubblico più giovane di Amazon.”

Preoccupazione per il futuro di James Bond

Come fan di vecchia data di Bond, la notizia mi ha sconvolto in due modi: per quanto iconico fosse Pierce Brosnan nel ruolo di 007, nelle produzioni con lui i registi si sono lasciati andare all’umorismo, ai gadget e simili. Così sconvolto che i film non erano più caratterizzati da una arguzia divertente, ma da un imbarazzo che invita a provare vergogna.

Inoltre, la frase mi fa vendere più facilmente i meme al pubblico più giovane di Amazon” più che scettico, perché qui non è più in primo piano orientare la serie in una direzione innovativa e allo stesso tempo preservare il nucleo, ma modificare una serie cinematografica di fronte al mutevole mercato dei consumatori interno – costi quel che costi. Non sorprende quindi che Barbara Broccoli, la padrina del marchio, sia in lite con Amazon e si rivolga malamente ai responsabili dello studio.

Resta solo da sperare che i responsabili trovino un compromesso che – come nei film di Bond con Daniel Craig – colleghi l’umorismo all’arroganza del personaggio e trovi un equilibrio tra la serietà e l’umorismo. Per scoprire quanto sia stato efficace nei film precedenti, potete andare su Amazon e vedere dove i film di James Bond sono disponibili per l’acquisto e il noleggio.