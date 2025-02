Stranger Things “Stagione 5 su Netflix è confermato per il 2025 – dai fratelli Duffer in persona

„Stranger Things “La stagione 5 segna il debutto della serie finale di Netflix. Dopo che la data di partenza è slittata, i fratelli Duffer danno il via libera.

Nella quinta stagione di Stranger Things ci aspetta uno showdown che sarà difficile da battere in termini di suspense. Dal 2016 siamo accompagnati dalla storia di Elfie (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp) e Co. Anche se le sequenze degli effetti visivi sono già in fase di sviluppo, ci vorrà ancora un po’ di pazienza prima che il grande mystery finale dei fratelli Duffer possa essere visto su Netflix.

Stranger Things “Stagione 5: Netflix

Come hanno assicurato i fratelli Duffer alla SCAD TVfest, la stagione 5 di Stranger Things sarà trasmessa su Netflix nel 2025:

„al momento ci stiamo concentrando sulle sequenze di effetti visivi, ma abbiamo iniziato a gennaio e quindi le cose stanno andando bene. In realtà siamo in anticipo rispetto al programma – cosa che accade raramente.”

In precedenza, una dichiarazione di Matt Duffer aveva turbato i fan, perché a Variety ha dichiarato che una data di inizio per quest’anno sarebbe stata “un’impresa”. Ma ora ha dato il via libera alla stagione 5 di Stranger Things”, che quest’anno uscirà

Sebbene Netflix sia riuscita a completare le riprese nel dicembre 2024, la post-produzione richiederà ancora molto tempo. Una data che potrebbe essere considerata degna per la finale sarebbe l’annuale Stranger Things Day il 6 novembre; il giorno in cui Will Byers è scomparso. Come una fan page ha scoperto esaminando il codice sorgente del sito web di Netflix, la stagione 5 di Stranger Things potrebbe invece iniziare solo il 27 novembre 2025.

Netflix non ha però confermato. Secondo le dichiarazioni di Duffer una data concreta non è nota nemmeno agli stessi fratelli. La sua dichiarazione suggerisce che il ritorno al Upside Down avverrà in (almeno) due parti – perché egli parla di pluralità nella datazione. Inoltre sappiamo già che ci aspettano otto episodi in totale. Non c’è da meravigliarsi: durante l’evento “Next On Netflix” di gennaio 2025, i fratelli Duffer hanno rivelato di aver filmato più di 600 ore di materiale.

Stranger Things: salto nel tempo nella stagione 5

Netflix ha anche annunciato un salto nel tempo: la quinta stagione inizia nell’autunno del 1987, circa un anno e mezzo dopo che Elfie, Mike e Will hanno osservato il caos dal prato. Un post su Instagram di Ross Duffer suggerisce anche un altro salto nel tempo. La mano di Max (Sadie Sink) è quella di Lucas (Caleb McLaughlin), e il suo orologio risale a un giovedì, più precisamente al 2 novembre. Poiché Stranger Things è ambientato negli anni ’80, può essere solo il 1989. Max è in coma da più di tre anni.

Stranger Things “Stagione 5: titoli successivi noti – come si procede?

Nel frattempo sono noti i titoli successivi della quinta stagione di Stranger Things:

Episodio 1: La ricerca” / The Crawl”

Episodio 2: La scomparsa di … ” / The Vanishing of … ” (pubblicato solo in parte)

Episodio 3: La trappola di Turnbow” / The Turnbow Trap”

Episodio 4: “Il mago” / Sorcerer”

Episodio 5: Il colpo elettrico” / Shock Jock”

Episodio 6: La fuga di Camazotz” / Escape from Camazotz”

Episodio 7: Il ponte” / The Bridge”

Episodio 8: Ritorno al mondo reale” / The Rightside Up”

Questo ci permette di individuare almeno i primi punti salienti che saranno alla base della finale della serie. Nell’ambito dell’evento Next On Netflix abbiamo inoltre visto un primo teaser dei nuovi episodi. In esso, Elfie ammonisce Mike che non può salvare il mondo da solo e gli risponde che ha ragione – ma che possono farlo insieme.

Elfie e i suoi alleati devono affrontare Vecna alias Uno (Jamie Campbell Bower) un’ultima volta per salvare Hawkins dalla rovina. Anche se hanno potuto ferirlo gravemente sia nel mondo reale che in quello a testa in giù, è sopravvissuto. Come le ultime scene suggeriscono, sembra già prepararsi per il suo prossimo attacco. Mentre i fiocchi di cenere nevosi cadono su Hawkins, la natura marcisce e mezza città è nuovamente in fiamme. Nel corso di quest’anno si vedrà come la cricca di Elfie e Mike sconfiggerà il pericoloso mostro.

Millie Bobby Brown nel ruolo di Elfie

Finn Wolfhard nel ruolo di Mike Wheeler

Noah Schnapp come Will Byers

Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin Hederson

Caleb McLaughlin nel ruolo di Lucas Sinclair

Sadie Sink nei panni di Max Mayfield

Jamie Campbell Bower nel ruolo di Vecna

Natalia Dyer nel ruolo di Nancy Wheeler

Charlie Heaton nel ruolo di Jonathan Byers

Joe Keery nel ruolo di Steve Harrington

Maya Hawke nel ruolo di Robin Buckley

Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers

David Harbour nel ruolo di Jim Hopper

Priah Ferguson come Erica Sinclair

Cara Buono nel ruolo di Karen Wheeler

Amybeth McNulty come Vickie

Brett Gelman come Murray Bauman

Il cast di Argyle, Eduardo Franco, ha dichiarato in un’intervista che non sarebbe stato presente nella stagione 5. Non bisogna quindi sperare troppo di rivedere il fornitore della pizza. Linda Hamilton (“Terminator”) sarà la nuova arrivata, ma non si sa ancora nulla del suo ruolo. Oltre alla leggenda della fantascienza, Nell Fisher (“Evil Dead Rise”), Jake Connelly (“Joe Picket”) e Alex Breaux celebrano il loro debutto in Stranger Things nella stagione 5.

Il futuro di Joseph Quinn è incerto. Anche se il suo personaggio Eddie Munson è diventato in breve tempo un favorito del pubblico, nella stagione 4 è morto di serie sacrificando sé stesso per i suoi nuovi amici. In un’intervista rilasciata a Entertainment Tonight, ha dichiarato solo vagamente:

forse ho un’idea, forse no, non lo so, chi lo sa? “

Il titolo del sesto episodio, Escape from Camazotz, lascia supporre che Eddie non sia stato definitivamente ucciso dai pipistrelli. Nel gioco “Dungeons & Dragons” Camazotz è un dio dei pipistrelli, quindi i fan non dovrebbero perdere la speranza.

Prima del finale di Stranger Things: nuovi progetti in arrivo

Purtroppo, “Stranger Things” non è una storia senza fine e la quinta stagione segna la fine della serie. Prima che i primi episodi fossero trasmessi su Netflix, gli showrunner avevano già pianificato di terminare la serie dopo quattro o cinque stagioni. Chi ha già le lacrime agli occhi pensando di dire addio a Hawkins e al Upside Down, può comunque lasciarsi andare con nuovi progetti: l’universo della serie sarà ampliato con diversi spin-off. Non sappiamo ancora cosa ci sia dietro, ma la cittadina e il mondo sotterraneo mistico hanno un grande potenziale che Matt e Ross Duffer sfrutteranno sicuramente.

Un primo assaggio dell’espansione dell’universo di Stranger Things si sta già facendo strada oltre a Netflix. Sul palco del Phoenix Theatre di Londra c’è un prequel della serie di successo intitolato “Stranger Things: The First Shadow”. I biglietti sono disponibili a partire da 20 sterline. A partire da marzo 2025, lo spettacolo si farà strada anche sulla famigerata Broadway, come dimostra un post su Instagram.