Sweet Magnolias: la quarta stagione su Netflix – guida ai nuovi episodi

Per gli appassionati del dramma romantico c’è motivo di rallegrarsi: con “Sweet Magnolia” stagione 4, Maddie, Helen e Dana Sue tornano su Netflix.

Se una serie Netflix sa conquistare il cuore del pubblico, allora “Sweet magnolia” (in originale: “Sweet Magnolias”) ha conquistato un posto nella top 10 di Netflix in 73 paesi e vi si è tenuta fino a 66 giorni (via FlixPatrol). Per il servizio di streaming, questo è un motivo sufficiente per continuare la storia di Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Helen (Heather Headley) e Dana Sue (Brooke Elliot) in una quarta stagione di “Sweet Magnolia”. La serie di romanzi di Sherryl Woods, che si basa su un totale di undici volumi, fornisce abbastanza materiale per storie emotive.

Dolce magnolia stagione 4: inizia su Netflix

Da un anno e mezzo i fan aspettano il rifornimento di Serenity, ma presto la loro pazienza sarà premiata: “Sweet Magnolia” stagione 4 è disponibile su Netflix dal 6 febbraio 2025. La ragione di questa deviazione dal normale ritmo annuale è stata, tra l’altro, lo sciopero hollywoodiano del sindacato degli attori dello schermo Guild – Federazione americana degli artisti della televisione e della radio (SAG-AFTRA), che ha ritardato numerose produzioni.

In precedenza, la creatrice della serie Sheryl J.Anderson aveva già rivelato a Tudum cosa ci aspetta nella stagione 4 di “Dolci magnolie”:

„Si tratta delle difficoltà e dei problemi del romanticismo, della complessità dell’amicizia, delle sorprese che la vita riserva e di come diventiamo ancora più grati per le persone che ci amano, per le persone che lottano per noi – e con noi – e per le persone, che ci fanno ridere, qualunque cosa stiamo passando. “