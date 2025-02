Come augurare il ‘buongiorno’ e la ‘buonanotte’: sabato 8 febbraio 2025

.. E quando finalmente arriva il tanto atteso sabato, apriamo gli occhi, guardiamo con somma soddisfazione verso la radiosveglia che non emette nessun suono e tiriamo un sospiro di sollievo unito a una certa soddisfazione.

Sì, perché la mattina del sabato (per chi non lavora, ovviamente) è diversa dalle cinque che l’hanno preceduta: niente corsa contro il tempo per doccia + decidere cosa indossare + colazione per poi uscire di casa frettolosamente per raggiungere l’auto piuttosto che l’autobus e iniziare la giornata.

Oggi possiamo permetterci di temporeggiare rimanendo sotto le coperte, di prepararci una meritata colazione in tutta calma.

E con la stessa tranquillità, accendiamo lo smartphone e cominciamo a scorrere i vari messaggi whatsapp e le email ricevute dalla sera prima: queste ultime sono sempre tantissime. E’ incredibile quanti messaggi promozionali/pubblicitari riceviamo anche durante le ore notturne..

Arrivando ai messaggi inviatoci dai nostri contatti whatsapp, quelli degli amici che condividono con noi la ‘gioia per il sabato’ sono i primi che andiamo a leggere e ai quali naturalmente vogliamo rispondere.

Per contraccambiare i messaggi di ‘buona giornata, buon sabato’ ricevuti, possiamo utilizzare una di queste frasi, ad esempio:

Buon weekend! Che il tuo sabato sia rilassante e gioioso amico/a mio/a.

Buon Sabato! Un giorno per fare ciò che il tuo cuore desidera… come dormire fino a tardi.

Sabato: l’unico giorno in cui puoi indossare il pigiama tutto il giorno senza giudizi.

Un’altra settimana è passata e il weekend sta per iniziare! Buon sabato!

Le immagini per il ‘buongiorno’ di sabato 8 febbraio 2025

Come accompagnare il nostro pensiero di ‘buona giornata, buon week-end’ ai nostri cari?

Con immagini come queste:

Alcune idee per il messaggio della ‘buonanotte’ del sabato

A seconda del destinatario del messaggio, possiamo optare per la simpatia e l‘ironia oppure per la dolcezza e il romanticismo.

Se vuoi una vita da sogno, dormi! Prendi nota amico/a mio/a, hai tutto il week-end per farlo.

Buonanotte a chi ha portato tanta dolcezza nelle mie giornate. Grazie di cuore. Buonanotte.

Una buonanotte magica a chi ha portato la magia nella mia vita.

Le immagini della buonanotte per saturday 8 febbraio 2025