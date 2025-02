“Titanic II”: quando salperà? Anticipazioni e curiosità sulla nave che vuol far rivivere la magia del “Titanic” dopo oltre 100 anni

La pellicola blockbuster del 1998 che ha catapultato Leonardo Di Caprio e Kate Winslet nell’olimpo di Hollywood ora darà il nome a una mastodontica nave da crociera, la Titanic II.

Questo è il sogno del magnate Clive Palmer, imprenditore e politico australiano, che sta per trasformarsi in realtà.

Andiamo alla scoperta della discendente del Titanic del 1912.

La storia del “Titanic II”

Nel 2012, in occasione del centenario del funesto incidente che ha reso il Titanic probabilmente il transatlantico più famoso al mondo, Clive Palmer ha commissionato ad un cantiere navale cinese la costruzione di una nave che dovrà essere ancora più grande e fastosa.

Come dichiarato dallo stesso Palmer, dovrà ricordare il Titanic, a cui vuole fare omaggio, ma sarà implementata dagli strumenti e dalle tecnologie moderni e che non erano disponibili all’epoca del Titanic che abbiamo imparato a conoscere anche grazie alla pellicola diretta da James Cameron.

Questa nave si chiamerà Titanic II e per volontà di Palmer dovrà rispecchiare fedelmente lo stile dell’imbarcazione vittima di quella collisione con un iceberg.

Il progetto ha subito alcuni stop per ragioni economiche e finanziarie, pertanto, è in ritardo rispetto alla data di conclusione lavori desiderata da Palmer che avrebbe già voluto dare il varo alla Titanic II.

Il viaggio inaugurale, previsto per il 2025, ora risulta programmato per il 2027.

In questa occasione Titanic II percorrerà il medesimo tragitto dell’originale quindi salperà da Southampton per raggiungere New York.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate, per questa prima traversata i 2.345 passeggeri saranno invitati ad indossare costumi che riproducano gli abiti dell’epoca, pertanto, sarà un vero remake dell’atmosfera che si respirava sul Titanic agli inizi del Novecento.

Anche la Titanic II sarà suddivisa in tre classi per un totale di 835 cabine.

La proprietà di questa incredibile (per costi, dimensioni e comfort) nave da crociera sarà della Blue Star Line, la compagnia fondata dallo stesso Clive Palmer, il quale ha affermato che questo viaggio sarà un tuffo nel passato ma circondati da ogni comfort moderno e coccolati con un’esperienza culinaria unica.