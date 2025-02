Film “horror sul corpo”: 9 opere femministe che ti fanno sentire a disagio

Con la nomination all’Oscar di “The Substance” il “body horror” ha un grande palcoscenico. Mostriamo in quali film il “body horror” incontra il femminismo.

Metamorfosi inquietanti, messaggi critici verso la società e l’autoaffermazione femminile – il body horror (per approfondimenti clicca qui) può produrre molto più che solo disgusto. Con la nomination all’Oscar di quest’anno per il miglior film “The Substance” (puoi vedere qui il trailer), il genere potrebbe addirittura sperimentare un nuovo hype e mettere in risalto i film che combinano grotteschi cambiamenti del corpo con profondi temi femministi. Ti mostriamo quali film sono già stati realizzati e dovrebbero essere inseriti nella tua watchlist.

“Prevenge” è un gioco da brividi con un umorismo particolarmente morbido. Ruth (Alice Lowe), incinta, vedova e in lutto, crede che il suo bambino non ancora nato la spinga a una vendetta omicida. Armata di un fascino bizzarro e di una punta di follia, insegue le sue vittime mentre la realtà e l’immaginazione si confondono sempre più nella commedia slasher.

The Substance (2024)

Il tempo sta consumando anche la celebre star della “TV Elisabeth” (Demi Moore), che cerca di riconquistare la sua bellezza e giovinezza con un liquido sperimentale. La mania della bellezza, dell’invecchiamento delle celebrità ha però gravi conseguenze – non solo crea un io più giovane e attraente (Margarete Qualley), ma crea anche un mostro e tiene in considerazione la società, ma soprattutto il mondo dei media davanti al suo specchio incontaminato.

“The Substance” non è solo puro horror corporeo: Coralie Fargeat sa giocare con le esagerazioni, trasformando gli assurdi in macabre commedie d’oro senza danneggiare il film o perdere la serietà del messaggio.

Cigno nero (2010)

“Il cigno nero”( qui il trailer ufficiale) potrebbe non sembrare un classico horror del corpo, ma Natalie Portman è una ballerina brillante che cambia fisicamente e psicologicamente a causa dell’immensa pressione sul palco. Il film combina trasformazioni surreali con un riflesso cupo sul perfezionismo e il controllo del corpo, che non dovrebbe mancare in nessuna watchlist.

Altri film horror sul corpo con il potere oscuro delle donne: