In un’intervista, Jesse Eisenberg ha parlato di Mark Zuckerberg e ha chiarito che non vuole essere associato con lui.

Già nel 2010, meno di sei anni dopo il lancio di Facebook, il regista David Fincher ha portato nei cinema un’eccezionale serie drammatica sugli inizi turbolenti del social network creato dal fondatore Mark Zuckerberg. Interpretato da Jesse Eisenberg (per approfondimenti clicca qui), Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Rooney Mara, Dakota Johnson e Brenda Song, il film continua a entusiasmare anche dopo 15 anni. Su Rotten Tomatoes, il suo punteggio è stato del 96% per le recensioni e dell’87% per il pubblico. Tra le otto nomination c’era anche una nella categoria miglior attore per Eisenberg, la sua unica nomination all’Oscar come attore. Sarà completata all’Academy Awards di quest’anno, il 2 marzo 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles, con una nomination per la sua sceneggiatura del film “A Real Pain”.

Si potrebbe pensare che il 41enne Eisenberg sia in qualche modo grato di aver interpretato una persona così importante. Ma nel programma “Today” di BBC Radio 4 ha sottolineato che non vuole essere in alcun modo associato al 240 miliardi di dollari di Mark Zuckerberg:

“Non ho seguito il percorso di vita di Mark Zuckerberg perché, tra le altre cose, non voglio vedermi come qualcuno che viene associato a qualcuno del genere. Non è che io abbia giocato a golf e la gente pensi che io sia un grande golfista. È questo tipo che fa cose che sono problematiche. Toglie alle persone che sono già minacciate in questo mondo la possibilità di verificare i fatti e di esprimere le loro preoccupazioni sulla sicurezza – e li espone solo più alla minaccia. “

Con questo Eisenberg si riferisce al fatto che tutti i dati sono stati verificati su tutte le piattaforme di Meta, quindi su Facebook e Instagram. Con questa deregolamentazione, la libertà di espressione dovrebbe tornare, ha detto Zuckerberg in un videomessaggio. Con i metodi attuali, spiega, c’è il rischio di errori e di censura infondata. Il sistema non è stato completamente abolito, ma invece adottato dalla comunità tramite le note della comunità stessa. Tuttavia, anche con questo approccio esiste il rischio di abusi, soprattutto in ambito politico.

“Un dolore reale” è una storia molto personale per Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg, che la maggior parte dei film di Zombieland conosce, si chiede anche cosa abbiano fatto con i loro averi persone incredibilmente ricche come Mark Zuckerberg:

“Questo è ciò a cui penso, ma non lo penso come la persona che l’ha interpretato in un film. Penso a questo come qualcuno che è sposato con una donna che insegna giustizia sociale a New York, che vive per i suoi studenti“

Ma forse Eisenberg sta pensando anche al suo film “A Real Pain”, che non solo è stato nominato per un Oscar nella categoria del miglior copione originale, ma che racconta una storia molto personale per lui, come ha fatto sapere a Esquire. Nel film, Kieran Culkin e Eisenberg interpretano i cugini che partono per un viaggio in Polonia per onorare la loro nonna.

“Il personaggio di nostra nonna è basato su quello di mia zia Doris. Lei è nata e cresciuta in Polonia, [lei] era una persona così insolita e mi ha dato così tanto sostegno nella mia vita. Morì all’età di 101 anni; e anche se il film è fittizio, contiene molti elementi personali, autobiografici come mia zia e persino riprese nella casa in cui la mia famiglia viveva in Polonia. “