Mission Impossible: Tom Cruise progetta per la prima volta una vera e propria scena spaziale

Nella serie “Mission Impossible”, Tom Cruise deve completare missioni apparentemente impossibili. Ma ora vuole creare qualcosa di veramente impossibile: la prima vera scena hollywoodiana nello spazio.

No, non si tratta di un’uscita di Mission Impossible”, riferisce Deadline. Ma il titolo della serie di film più famosa di Tom Cruise dovrebbe essere molto adatto ai piani che il 57enne sta programmando insieme al gigante tecnologico Elon Musk, la società SpaceX e la NASA (per approfondire clicca qui). Così Cruise vuole creare il primo film d’azione che venga girato nello spazio sulla stazione spaziale internazionale ISS.

Per quanto possa sembrare incredibile, non è impossibile: nel 2021 SpaceX vuole portare i primi tre turisti spaziali sulla Stazione. Il 27 maggio 2020, due astronauti americani dovrebbero volare con una capsula spaziale chiamata Dragon e trasportati da un razzo di lancio Falcon 9 alla ISS. Se questo volo di prova dovesse riuscire, non ci sarebbe quasi nulla che possa ostacolare i voli commerciali. Non c’è pubblicità migliore di un film hollywoodiano con protagonista Tom Cruise.

Il progetto è stato confermato anche dal responsabile della NASA Jim Bridenstine:

“La NASA è impaziente di collaborare con Tom Cruise per un film sulla stazione spaziale. Abbiamo bisogno dei mass media per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati a realizzare i piani ambiziosi della NASA. ”

Uno studio non dovrebbe essere ancora coinvolto in questa fase apparentemente molto precoce. Pertanto non ci sono ancora ulteriori informazioni su ciò che Cruise e il suo team stanno pianificando. Quello che è certo è che – se questo piano potrà essere messo in atto – Cruise metterà definitivamente in ombra tutte le star dell’azione di questo mondo, incluso Jackie Chan. Ma Cruise è famoso per voler dare una mano in ogni suo film. Durante le riprese di “Mission: Impossible Fallout”, il suo entusiasmo da stuntman è andato storto sui tetti di Londra: Cruise si è ferito alla caviglia saltando da un tetto all’altro. Le riprese sono state sospese per settimane.