“Mufasa” in streaming: quando inizia il nuovo film “Il re leone” nel cinema a casa su Disney+?

Nel libro di “Disney Mufasa: Il re leone”, apprendiamo come il padre di Simba è diventato un capo leggendario. Prima che il film venga trasmesso in streaming, è necessaria un po’ di pazienza.

30 anni dopo il debutto nel cinema del classico animato “Il re leone”, Disney porta sul grande schermo la storia dell’iconico papà leone. La storia ci fa immergere in una nuova avventura, fatta di amicizia, coraggio e responsabilità. Chi vuole trasmettere comodamente da casa la potenza impressionante di “Mufasa: il re leone”, si pone probabilmente la domanda: quando parte “Mufasa” su Disney+? (clicca qui per il trailer)

Lancio in streaming di “Mufasa: Il re leone” su Disney+

Poiché “Mufasa: Il re leone” è un film della Disney, a lungo termine questo film finirà su Disney+. Di solito ci vogliono circa 80-120 giorni perché le produzioni Disney vengano pubblicate sul servizio di streaming interno dopo il lancio. Per confronto: “Tutto è testa 2” è stato lanciato nel giugno 2024 nelle case di cinema e ha trovato la strada per Disney+ a settembre. Se Mufasa segue questo ciclo, il lancio dello streaming dovrebbe avvenire nel marzo o aprile 2025, ma non è ancora stata fissata una data.

Release per home cinema: “Mufasa” su Amazon & Co.

Prima che “Mufasa: Il re leone” venga aggiunto al pacchetto di abbonamento di Disney+, il film dovrebbe essere disponibile su richiesta presso fornitori come Prime Video. Di solito il titolo digitale acquistato è disponibile circa due mesi dopo l’uscita in sala. Per il pubblico statunitense è già prevista una data in cui Mufasa sarà pubblicato come titolo di acquisto (via JoBlo) il 18 febbraio 2025.

“Mufasa: il re dei leoni” su DVD e Blu-ray

Chi preferisce inserire il film in forma fisica nella collezione, probabilmente aspetta la pubblicazione di DVD e/o Blu-ray. Negli USA la pubblicazione del disco dovrebbe avvenire il 1o aprile 2025.