Tutti lo conoscono e lo vogliono – l'”Oscar”! Come il premio così tanto ambito sia diventato il suo soprannome è tuttora oggetto di dibattito.

Chi non li conosce – la statuetta dorata che illumina gli attori? Il suo nome è ispirato a “And the Oscar goes to… “, è probabilmente il sogno di molti attori. Ufficialmente il premio cinematografico si chiama Academy Award of Merit, ma molti lo conosceranno più come Oscar. Da dove viene quindi il termine “Oscar” per la figura che è diventata un must nel mondo del cinema da oltre 90 anni? Chiariamo cosa c’è da fare con il nome della statuetta (per maggiori cenni storici clicca qui).

Lo sapevate che l’Academy non ha mai usato il soprannome di Oscar fino al 1939?

Anche quest’anno i tanto ambiti trofei vengono assegnati alla crème de la crème del mondo cinematografico: il 2 marzo 2025 viene steso il tappeto rosso per le star e le stelline (se vuoi sapere dove vedere i film candidati agli Oscar 2025 clicca qui) .

Ecco cosa c’è dietro il nome Oscar

Non è così semplice definire il nome dell’Academy Award, perché ancora oggi non è stato chiarito completamente come si sia creato il nome Oscar. Nel corso del tempo si sono sviluppate diverse teorie sul modo in cui l’uomo d’oro ha ottenuto il suo soprannome. Ecco le tre ipotesi più comuni:

La teoria di Margarete-Herrick

La figura brillante che la bibliotecaria e futura direttrice dell’Academy, Margarete Herrick, ha visto ricorda suo zio Oscar Pierce. Gli impiegati hanno adottato il termine e lo hanno diffuso a Hollywood.

Aneddoto: lo zio di Herrick era in realtà il suo cugino texano, che lei chiamava solo zio (via Collider)

Teoria numero 2 – Bette Davis è l’origine del nome

Un’altra ipotesi sul significato del nome è dovuta all’attrice Bette Davis. Si dice che il personaggio ricordasse suo marito Harmon Oscar Nelson e che così fosse l’origine di Oscar.

Diffusione mediatica di Sidney Skolsky

Nella teoria della genesi nominativa non può certo mancare un’altra persona: Sidney Skolsky. Quando il giornalista di Hollywood Sidney scrisse sul primo premio per l’Oscar di Katharine Hepburn, si dice che abbia coniato il termine “Oscar” nel 1934. Voleva smorzare il carattere elitario della cerimonia di premiazione e avrebbe ripreso un vecchio detto “Will you have a cigar, Oscar? ” ” Vuoi un sigaro, Oscar?”).

Non è chiaro quale sia la teoria corretta. Ma è chiaro che gli Oscar sono diventati un must nel mondo del cinema e il nome è strettamente legato alla cerimonia di premiazione americana