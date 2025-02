Più azione che in “Matrix”: un thriller di proporzioni gigantesche cattura il pubblico di Netflix

Siete fan del cinema d’azione distopico? Allora forse un nuovo successo su Netflix potrebbe essere il film che fa per voi.

Il cupo film d’azione “Boy Kills World” (qui il trailer italiano) con Bill Skarsgård nel ruolo principale è entrato nelle classifiche di Netflix. Il film, pubblicato sulla piattaforma il 31 gennaio 2025, gode di una grande popolarità tra gli spettatori – anche se le recensioni sono piuttosto mediocri (qui la recensione di Movieplayer).

In Boy Kills World”, il ragazzo sordo (Bill Skarsgård) cresce in un mondo distopico governato da una famiglia tirannica. Dopo che la sua famiglia viene uccisa, fugge e viene addestrato da un misterioso mentore in tecniche di combattimento brutali. Con queste abilità, si mette in viaggio per vendicarsi di coloro che sono responsabili della sua sofferenza. Durante la sua vendetta, dovrà affrontare numerosi avversari e scoprire le verità nascoste sul suo passato e sulla società in cui vive.

Il film d’azione distopico “Boy Kills World” è stato diretto da Moritz Mohr (cortometraggio Boy Kills World). La sceneggiatura è di Arend Remmers (“Fiocco di neve”) e Tyler Burton Smith (“Child’s Play”), il film è uscito nel 2023.

Le reazioni a Boy Kills World

Boy Kills World “non ha ottenuto un buon risultato su Rotten Tomatoes con il 59% di approvazione della stampa. Ma il pubblico si è divertito con l’opera di 111 minuti, che mostra il 73%.

Julie C scrive:

“Fin dall’inizio sono stato affascinato da un’azione senza fine con fantastiche scene di combattimento, divertenti e piene di azione.”

Kalissa H scrive:

“A volte un po’ economico e lascia alcune domande senza risposta, ma ha buone scene di combattimento. Nel complesso vale la pena vederlo.”

Il kit B scrive:

“I critici non hanno idea di cosa stiano dicendo, è un bel film! “

Kandy A scrive:

“Assolutamente magico, più azione di Matrix, spensierato e divertente, con sottotoni comici. Sembrava un fumetto che aveva preso vita, e ho dovuto guardarlo di nuovo.”