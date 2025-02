Più draghi che in “Game of Thrones”: Amazon trasforma la popolare saga di libri fantasy in una serie

Invincible “Stagione 3: tre episodi per il lancio – ora settimanalmente su Prime. È l’apice della fantasia di BookTok: draghi, misteri e battaglie epiche. I fan della serie hanno finalmente avuto una risposta e l’adattamento è in fase di pianificazione.

Chi riesce a cavalcare uno dei potenti draghi nel mondo fantasy di Rebecca Yarros, guadagna fama, riconoscimento e persino poteri magici. Solo i più audaci, i più coraggiosi e/o disperati si iscrivono al Basigath War College per l’addestramento da cavaliere del drago. La serie “Fourth Wing” ha conquistato milioni di fan e ha creato una base di fan internazionale attraverso TikTok. La terza parte, “Onyx Storm”, è attualmente in cima alle classifiche ed è il romanzo per adulti più venduto degli ultimi 20 anni, secondo il New York Times. Non sorprende quindi che si sia parlato subito di un adattamento cinematografico.

Lo scorso anno la scrittrice Colleen Hoover ha dimostrato con il film “Solo un’altra volta” che i successi di BookTok possono aver successo anche ai botteghini. Nel frattempo, l’autrice ha anche venduto i diritti cinematografici per un altro dei suoi libri. Ora, anche Amazon MGM Studios sta sfidando il bestseller di Booktok con l’adattamento della serie “Fourth Wing”, come riportato dalla rivista Variety. La showrunner Moira Walley-Beck realizzerà il progetto per il servizio di streaming. Lei è conosciuta per il suo lavoro su “Anne with an E” e come autrice di “Breaking Bad”. Il produttore è anche la star della Marvel Michael B.Jordan, che presto riprenderà il ruolo principale nel film horror sui vampiri “Blood and Sinners”.

Amazon MGM Studios ha in programma di trasformare la serie in una fantasy, ma resta da vedere quando i fan potranno aspettarsi ulteriori aggiornamenti. La scrittrice Rebecca Yarros ha in programma cinque romanzi per la serie. Una cosa è certa: i fan della fantasy possono sicuramente aspettarsi draghi imponenti, che sono un elemento centrale della trama. Se volete immergervi nel mondo del Basigath War College, trovate l’edizione speciale con il colore della prima parte “Fourth Wing – Flaming Kiss” qui su Amazon Prime.

La star “Wicked” è una fan della serie fantasy

La serie di libri non solo ha costruito un grande seguito su BookTok, ma anche a Hollywood i romanzi hanno avuto successo. La star di “Wicked”, Cynthia Erivo, ha detto recentemente che lei stessa è una grande fan della serie, e l’autrice Rebecca Yarros.

In un’intervista rilasciata a Variety, l’autrice ha dichiarato:

“Avete i cinque libri e le grandi svolte generali che avvengono tra i singoli volumi, ma i dettagli tra il volume 4 e il volume 5 non sono ancora stati definiti”.

Ci vorrà ancora un po’ prima di poter finalmente trasmettere l’azione in streaming su Prime Video. In ogni caso sarà curioso di sapere se l’adattamento può entusiasmare tanto quanto il modello letterario. Soprattutto i draghi potenti e misteriosi saranno centrali per l’attuazione. Dopo tutto sappiamo già dalle prime pagine che un cavaliere drago senza il suo animale di compagnia deve morire immediatamente.