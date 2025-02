Quando esce “Cobra Kai 6”: anticipazioni sulla terza e ultima parte della serie TV

“Cobra Kai” è una serie TV di produzione statunitense ideata da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz.

E’ composta da 15 episodi e suddivisa in 3 parti: la prima è uscita 18 luglio 2024, la seconda il 15 novembre 2024 e la terza e ultima sarà disponibile su Netflix dal 13 febbraio 2025.

Ciascuna di queste tre parti prevede cinque episodi.

La trama di Cobra Kai 6

Questa serie TV è in sostanza il sequel della famosissima pellicola “Karate Kid”.

L’ultima stagione che a giorni potremo seguire su Netflix riprende le fila delle vicende narrate nella seconda parte.

Troveremo, quindi, le tensioni tra i due dojo a seguito della rissa a scuola e ciò compromette anche il business di Daniel, che si trova ad affrontare il rischio di cessazione dell’attività della sua concessionaria.

Daniel decide di recarsi a Okinawa, città dove si trova l’azienda leader nella fornitura delle sue auto, pertanto, ne approfitta per fare una visita a Kumiko, sua vecchia fiamma.

Quest’ultima percepisce che c’è qualcosa che non va in Daniel, che quantomeno sta attraversando un momento difficile, e decide di aiutarlo.

Grazie a Kumiko, Daniel incontra la presidentessa della Concessionaria LaRusso: si tratta di Yuna, la bambina che Daniel salvò dalla tempesta nel secondo capitolo di Cobra Kai.

Yuna, in segno di gratitudine per quello che Daniel fece per lei, lo aiuta a risolvere le problematiche amministrative ed economiche della sua attività.

Daniel incontra anche Chozen, suo antico avversario, che ora gli tende la mano e gli insegna la tecnica del Miyagi-Do che consente di bloccare gli arti degli avversari.

Il cast di “Cobra Kai 6”

Gli interpreti di quest’ultimo capitolo di “Cobra Kai” sono: Ralph Macchio (Daniel), Yuji Okumoto (Chozen), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso, moglie di Daniel), Griffin Santopietro (Anthony LaRusso, figlio di Daniel e Amanda), Tamlyn Tomita è Kumiko, Sean Kanan (Mike Barnes, ex rivale di Daniel che poi si allea con lui per vendicarsi contro Terry Silver), Terry Silver (Thomas Ian Griffith)