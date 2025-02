Un must per gli appassionati: il primo trailer del più grande spettacolo Marvel dell’anno

Ecco cosa aspettavano i fan della Marvel: il primo teaser trailer di “Fantastic Four: First Steps” è arrivato e promette un’avventura tutta nuova (clicca qui per vederlo).

Il 2025 è l’anno dei film nel Marvel Cinematic Universe (MCU), un anno dedicato agli esperimenti. Ma non fraintendermi, non si tratta di esperimenti con personaggi completamente nuovi del vasto patrimonio della Marvel che potrebbero non conoscere nemmeno i “geek” dei fumetti, ma di volti e personaggi ormai noti, riarrangiati. “Captain America: Brave New World” mostrerà Falcon (Anthony Mackie) come nuovo capo. Con “Thunderbolts” i Marvel Studios e la Disney cercano di creare una squadra di antieroi e cattivi.

Ma il vero spettacolo attende i fan della Marvel il 24 luglio 2025 con “Fantastic Four: First Steps”. Mai prima d’ora la loro formazione era stata più coerente, mai prima d’ora un film dei Fantastici Quattro aveva avuto luogo in un ambiente retrofuturistico e mai la “First Family” ha fatto parte di un universo cinematografico più vasto. Tutto questo sta cambiando e il primo teaser trailer, in occasione del F4 Day, farà battere forte i cuori dei fan di Marvel:

“Fantastic Four: I primi passi”, il cast è un sogno

Gli anni ’60 alternativi e retrofuturistici: I Fantastici Quattro, composto da Reed Richards alias Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm alias Invisible Woman, Johnny Storm alias The Human Torch (Joseph Quinn) e Ben Grimm alias Das Ding (Ebon Moss-Bachrach), non sono solo una grande famiglia, ma anche modelli per molti che li ammirano. Ma un primo grande test li attende con il distruttore del mondo Galactus (Ralph Ineson) e il suo precursore Silver Surfer (Julia Garner).

Ciò che colpisce di più è il magnifico cast che il regista Matt Shakman (“Monarch: Legacy of Monsters”, Fargo), ha messo insieme. Il 49enne è principalmente un regista di serie, ma ha anche avuto l’opportunità di sperimentare i fumetti lavorando su “WandaVision” e “The Boys”. Quindi non dovrebbe avere problemi a gestire una costosa produzione Marvel in quantità da milioni di dollari. Forse la sua esperienza, nonostante i lungometraggi meno lunghi, è uno dei motivi per cui ha potuto ottenere tali nomi di punta per la produzione, soprattutto nel mondo delle serie. Soprattutto per il marchio “Fantastic Four” non è una cosa ovvia, l’ultimo tentativo di riportare i famosi personaggi dei fumetti è fallito nel 2015.

Oltre a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach come supereroi, Julia Garner, Ralph Ineson, John Malkovich, Paul Walter Hauser, Natasha Lyonne e Sarah Niles sono protagonisti di altri film. Si dice che Robert Downey Jr., interpretando il ruolo di Doctor Doom, farà un cameo.