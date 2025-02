Bianca Censori è un’architetta e modella australiana, nata il 5 gennaio 1995 a Melbourne. Ha conseguito una laurea e un master in architettura presso l’Università di Melbourne. Durante gli studi, ha fondato il brand di gioielli Nylons Jewelry. Attualmente ricopre il ruolo di Head of Architecture presso Yeezy, l’azienda di abbigliamento e calzature fondata da Kanye West.

La Relazione con Kanye West

Bianca e Kanye West si sono uniti in matrimonio con una cerimonia privata nel dicembre 2022. Nonostante la mancanza di una licenza matrimoniale ufficiale, Bianca è stata spesso indicata come la moglie di Kanye sia dai media che dallo stesso artista.

Presenza ai Grammy Awards 2025

La coppia ha attirato l’attenzione durante i Grammy Awards 2025, quando Bianca ha sfilato sul red carpet indossando un abito trasparente che metteva in mostra il suo corpo. Questo outfit audace ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato a speculazioni su un possibile allontanamento della coppia dalla cerimonia. Tuttavia, fonti ufficiali hanno smentito tali voci, affermando che la coppia non è stata espulsa dall’evento. Secondo alcuni testimoni, prima dell’evento, ci sarebbe stata una discussione tra i due riguardo a questa scelta stilistica.

Dopo l’evento, sono emerse speculazioni sul fatto che Kanye potesse esercitare un controllo sulle scelte di Bianca. Il rappresentante di Kanye, Milo Yiannopoulos, ha smentito tali voci, definendole “isteriche e assurde”, sottolineando che Bianca prende autonomamente le proprie decisioni riguardo al suo stile.

Presenza sui Social Media

Bianca mantiene una presenza discreta sui social media. Il suo account Instagram, @bbiancacensori, conta oltre 147.000 follower, ma presenta solo 12 post. Recentemente, un account su X (precedentemente Twitter) ha pubblicato un messaggio di preoccupazione per Kanye West, attribuito a Bianca. Tuttavia, il suo rappresentante ha chiarito che non è stata lei a scrivere quel post e ha cercato di far chiudere l’account falso.

Bianca Censori continua a essere una figura di rilievo nel mondo della moda e dell’architettura, sia per il suo talento professionale che per la sua relazione con Kanye West. La sua presenza agli eventi pubblici e le scelte stilistiche audaci la rendono un’icona contemporanea da seguire.