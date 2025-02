Clint Eastwood come cantante: questo western ha trasformato la star di Hollywood in un musicista

Clint Eastwood è conosciuto soprattutto come un eroe del western, quindi non si può immaginare che sia diventato un musicista grazie a un progetto.

Prima che Clint Eastwood entrasse nella storia come indiscusso eroe del western e celebre regista cinematografico, si rivelò una sorprendente sfaccettatura della sua capacità artistica: la sua carriera musicale. Nella popolare serie TV “Rawhide” Eastwood ha impersonato il duro boss del trail Rowdy Yates e ha entusiasmato il pubblico non solo con il suo talento di attore, ma anche con improvvisazioni musicali. Già in alcuni episodi, in cui ha afferrato la chitarra, è apparso il suo senso di autentiche melodie da cowboy. Questa prima visione della sua vena musicale ha gettato le basi per una carriera che lo ha poi contraddistinto come cantante, compositore e visionario musicale, dimostrando la sua versatilità come artista.

La svolta in “Gli uomini della prateria”

Nell’episodio memorabile “The Pitchwagon” della stagione 4, Eastwood ha sorpreso il pubblico con una interpretazione emotiva della canzone Beyond the Sun. La performance ha rivelato il suo talento naturale per la voce e ha segnato la sua svolta musicale. Nonostante lo scetticismo iniziale, il suo gioco alla chitarra è stato a lungo considerato un semplice trucco televisivo – fino al suo primo album “Cowboy Favorites”, pubblicato nel 1959. Più tardi è stato pubblicato di nuovo con il titolo “Rawhide’s Clint Eastwood Sings Cowboy Favorites”, completato da nuovi singoli ispirati alla serie. Questo punto di svolta ha reso il Singing Cowboy di Eastwood e ha aperto la strada a una lunga carriera musicale che lo ha segnato come i suoi leggendari ruoli cinematografici.

Eredità musicale e diversità artistica

La carriera musicale di Clint Eastwood si è sviluppata ben oltre il Singing Cowboy. Oltre a recitare in rodei e festival, dove ha guadagnato fino a 15.000 dollari per spettacolo insieme a co-star come Paul Brinegar e Sheb Wooley, ha successivamente composto le colonne sonore di numerosi film. Sebbene Eastwood sia conosciuto principalmente come un eroe del West, la sua produzione musicale rivela una gamma impressionante che rafforza la sua reputazione di artista versatile e mantiene viva la sua eredità nel mondo della musica.