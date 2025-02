Dopo 20 anni Will Smith sta lavorando al sequel di uno dei suoi successi degli anni 2000

Negli anni 2000, Will Smith ha prodotto film importanti. Uno di questi film avrà un sequel e l’attore è pronto.

“Ali”, “Men in Black II”, “Bad Boys II” e “La ricerca della felicità”: se si pensa a Will Smith e agli anni 2000, probabilmente vengono in mente i film citati prima. Ma c’è un’opera lontana da drammaticità e azione, con una grande base di fan, che si perde facilmente: “Hitch – Lui sì che capisce le donne ” (qui il trailer).

La commedia romantica del 2005 ha visto la partecipazione di Will Smith e Kevin James (“Il re delle Queens”) davanti alla telecamera, che possedevano una chimica eccellente. Il film di 118 minuti racconta la storia di Alex “Hitch” Hitchens (Will Smith), un consulente professionale per gli appuntamenti che aiuta uomini timidi a conquistare il cuore della donna dei loro sogni. Mentre aiuta il suo nuovo cliente, l’imbranato Albert Brennaman (Kevin James), a conquistare la ricca e di successo Allegra Cole (Amber Valletta), Hitch si trova in una complicata relazione con la giornalista Sara Melas (Eva Mendes). Quando le indagini di Sara sul misterioso dottore della data portano a dei problemi, Hitch deve dimostrare che il vero amore non funziona secondo le regole.

“Hitch 2” con Will Smith è in lavorazione

“Hitch 2 – ha incassato $ 371,6 milioni, che lo rende una delle più riuscite commedie romantiche di tutti i tempi secondo Entertainment Weekly. Andy Tennant, regista di Hitch, ha recentemente rivelato in un’intervista a Business Insider (via Deadline) che Will Smith sta lavorando personalmente a un sequel – ma con un piccolo inconveniente: la star non ha chiesto ad Andy Tennant di partecipare. Il regista ha dichiarato:

“Ho presentato una proposta per un sequel che era abbastanza divertente, ma credo che Will stia sviluppando un sequel di Hitch senza di me. Ne sono venuto a conoscenza solo tre mesi fa. Ho avuto un’idea davvero buona per un sequel e ho parlato con un manager della Sony e mi ha detto che la società di produzione di Will sta sviluppando un sequel. Ehi, è Hollywood.”

Andy Tennant ha chiarito che non nutre alcun rancore nei confronti di Will Smith, anche se le riprese di “Hitch” non sono andate molto bene (leggi qui aneddoti impedibili). Sulla loro collaborazione, ha detto:

“Mi ha chiesto di fare questo film, non è stato un lavoro facile per nessuno, ma abbiamo viaggiato in tutto il mondo con il film. Da quando il lavoro è finito non ho più avuto sue notizie .”

Non è ancora chiaro quando potremo vedere Hitch 2. Nel frattempo, potete aspettarvi un altro sequel con Will Smith, perché al momento “I Am Legend 2” è in pre-produzione e arriverà prima di “Hitch 2”. Ma anche per quanto riguarda “I Am Legend 2” non c’è ancora una data di lancio concreta.