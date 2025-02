Non quello che pensi, ma quello di cui hai bisogno: trailer Netflix del film d’azione “Counterstrike”

Netflix ha pubblicato il primo trailer del film d’azione “Counterstrike”. Ma non si tratta di un adattamento cinematografico del popolare sparatutto.

“Counterstrike?” Qualcuno ha filmato il classico degli sparatutto multigiocatore? Un film di videogiochi senza che nessuno lo sapesse? Vi deluderemo. Nell’originale il prossimo film d’azione di Netflix si chiama “Contraataque”, quindi dovrebbe essere tradotto con Counterattack. Anche il contenuto non è quello di una lotta tra una cellula terroristica e i membri di un’unità speciale. Anche l’operazione di disinnescare una carica esplosiva non sembra far parte della trama. Alcune menti intelligenti di Netflix hanno chiaramente sperato che il titolo attirasse maggiore attenzione – e lo hanno fatto, come si può vedere dalle visualizzazioni su YouTube e dai commenti. Il trailer (clicca qui)promette che anche senza questa truffa, il film farà emozionare.

Il regista Chava Cartas è un vero specialista. Già con la serie televisiva El Mariachi, basata sull’omonima serie di film del produttore Robert Rodriguez, ha dimostrato cura per i momenti esplosivi. Un talento che ha usato anche per i “MexZombies” in cui la star di One Piece Iñaki Godoy (Ruffy) ha recitato. L’azione del trailer è lineare e veloce, non c’è bisogno di nascondersi da film di genere paragonabili e sicuramente più costosi come “Lone Survivor” e “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”. Potrebbe essere una serata di cattivo umore, con cibo spazzatura e alcol.

“Counterstrike”: la trama

Quando il capitano Guerrero e i suoi uomini intervengono in un’operazione di Sicario per salvare due ostaggi, si fanno nemico del cartello. Ma quello che il crimine organizzato non sa per certo è che Guerrero e i suoi uomini sono i cosiddetti Murcielagos, membri di un’unità d’élite dell’esercito messicano con cui è meglio non mettersi in mezzo. Ma il cartello vuole vendetta e attira gli amici in un’imboscata. Accantonati e circondati, i pipistrelli attivano il loro istinto di sopravvivenza per una brutale battaglia a morte.

Dalla premessa, Counterstrike è paragonabile al classico di John Carpenter “La fine – attacco di notte”, in cui una brutale gang giovanile circonda un dipartimento di polizia sottopagato e minaccia di ucciderli tutti. Questo promette un film d’azione senza fronzoli, in cui si può staccare dalla quotidianità stressante. Oltre a Luis Alberti, altri attori protagonisti sono Noé Hernández, Mayra Batalla, Leonardo Alonso, Guillermo Nava e Pedro Joaquín. Counterstrike sarà disponibile su Netflix a partire dal 28 febbraio 2025.