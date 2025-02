“The Expendables 5”: la serie d’azione continua?

The Expendables 4″ porta ancora un sacco di azione sul grande schermo, ma la popolare serie cinematografica si chiude qui?

La serie di film “The Expendables” è un franchise d’azione che è costellato di star di alto profilo – tra cui Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren e molti altri. I film seguono un gruppo di mercenari che svolgono missioni pericolose in tutto il mondo. The Expendables è un gioco di inseguimenti mozzafiato, esplosioni violente e spettacolari combattimenti. I film sono noti per il loro mix di azione old-school ed effetti moderni. Offrono un omaggio nostalgico ai classici film d’azione degli anni ’80 e ’90. The Expendables 4″ è uscito il 21 settembre 2023 nei cinema tedeschi e nel frattempo ha preso il via su diversi servizi di streaming. Qui puoi scoprire quali sono le probabilità di una quinta parte.

Ecco le possibilità per “The Expendables 5”

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su una possibile continuazione della serie “The Expendables”. Finora lo studio responsabile Lionsgate non ha dato il via libera. Il motivo potrebbe essere che “The Expendables 4” ha avuto un flop al botteghino e con la valutazione mondiale. Come riportato da Forbes, tra le altre cose, il disastroso sviluppo era già previsto per l’uscita in sala con solo 8,3 milioni di dollari.

Ma le menti creative non vogliono farsi fermare. Due produttori dei film, Kevin King-Templeton e Les Weldon, hanno dichiarato pubblicamente che una quinta parte e anche ulteriori spin-off sono del tutto possibili, come riportato da Screenrant. Ma il presupposto è che ci siano ancora abbastanza persone disposte a vedere questi film.

Alternative a The Expendables”

Se vi interessano film simili a “The Expendables”, ecco alcuni consigli:

“R.E.D.”: Questa commedia d’azione ha un cast impressionante, tra cui Bruce Willis e Morgan Freeman, e parla di agenti della CIA in pensione che stanno tornando al lavoro. Disponibile in abbonamento su Amazon Prime.

“La squadra A: il film”: questo adattamento cinematografico della popolare serie TV segue un gruppo di ex soldati che combattono contro l’ingiustizia. Su Disney+ trasmettete l’adattamento della serie TV in abbonamento.

“The Losers”: Questo film a fumetti parla di un gruppo di mercenari traditi dal governo che ora si vendica.