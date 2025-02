“Awkward “Stagione 6: la serie comica continua?

La serie sulla sfavorita Jenna ha entusiasmato i fan per cinque stagioni, ci sarà una sesta stagione di “Awkward”? Qui puoi saperne di più.

Jenna (Ashley Rickards) è l’eroina di “Awkward”. Ha il cuore spezzato per via del suo compagno di scuola Matty (Beau Mirchoff), con cui ha perso la verginità al campo estivo, ma a scuola la ignora. Dopo un incidente in bagno, in cui si rompe il braccio, l’ambiente di Jenna pensa che abbia cercato di togliersi la vita. Anche se non è vero, per mantenere la nuova attenzione (soprattutto quella di Matty), Jenna non chiarisce il malinteso. Quello che segue è un tour de farce, a tratti comico e toccante, della vita adolescenziale, con drammi d’amore, amicizie e inimicizie e le grandi scelte di vita da fare alla fine del liceo. Vi sveliamo dove potete vedere tutte le stagioni della serie e se c’è ancora speranza per la stagione 6 di “Awkward”

Anche in serie comiche come “Awkward” non sempre si ride: queste cinque serie commedie hanno sorpreso gli spettatori con un finale cupo.

Ecco perché la stagione 6 di “Awkward” è piuttosto improbabile

+++ Attenzione: ci sono gli spoiler per la stagione “Awkward” 5! ++

Nella quinta stagione, Jenna e le sue amiche finiscono il liceo e frequentano diversi college. Dopo molti intrecci e cambiamenti nelle varie relazioni amorose della serie, il personaggio principale Jenna sta pensando di cambiare il college per il suo nuovo partner Luke. Ad una festa di ritrovo nel campo vacanze, ora chiuso, Matty convince Jenna a scegliere lui. Le due hanno ancora dei sentimenti l’uno per l’altra, ma non è chiaro se le regalerà anche un anello che prima era stato visto acquistare. Questo è uno dei tanti motivi per cui i fan desiderano un’altra stagione della serie.

Nonostante le lodi della critica, le numerose nomination e riconoscimenti, tra cui MTV Teen Choice e People’s Choice Award, e il sostegno esplicito del cast e dello staff, MTV non produrrà un’altra stagione “Awkward”. La stazione non ha dato alcuna spiegazione, ma anche sette anni dopo la trasmissione della quinta stagione, non c’è nessuna sesta stagione in vista.

Alternative a “Awkward” stagione 6

Purtroppo è improbabile che la stagione 6 di “Awkward” sia in uscita. Ti presentiamo serie che ti possono consolare.

La showrunner “Awkward” Lauren Iungerich ha nel frattempo prodotto una nuova serie comica per adolescenti. In “On My Block” si tratta di quattro migliori amiche che devono affrontare insieme la vita del liceo a Freeridge, un sobborgo di Los Angeles. Tutte e quattro le stagioni possono essere trasmesse in streaming su Netflix, inoltre è già previsto uno spin-off chiamato “Freeridge”.

Nella serie “The Fosters”, prodotta tra l’altro da Jennifer Lopez, vivono insieme la coppia lesbica Stef (Teri Polo) e Lena Foster (Sherri Saum), il figlio naturale Brandon (David Lambert) e i figli adottivi Jesus (Noah Centineo) e Mariana (Cierra Ramirez). Quando i due ragazzi, Callie (Maia Mitchell) e suo fratello Jude (Hayden Byerly), che hanno avuto molte esperienze negative nel sistema educativo, entrano in famiglia; la vita familiare non convenzionale viene messa alla prova. Tutti e cinque gli episodi di The Fosters possono essere trasmessi in streaming su Disney+, mentre lo spin-off “Good Trouble” è disponibile anche su Disney+.