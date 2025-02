“Club delle cose magiche” Stagione 3: è previsto un sequel?

Energia magica, fate, elfi e molto altro ancora: la serie fantasy “Club delle cose magiche” continuerà con una terza stagione?

Dall’8 dicembre 2022 è disponibile per voi la seconda stagione della magica serie “Club delle cose magiche” presso il provider di streaming Netflix. Ora viene fuori la domanda: gli eventi che hanno avuto luogo nella stagione 3 del “Club delle cose magiche” di Kyra continuano? Facciamo luce sull’oscurità!

La stagione 3 del “Club delle cose magiche” è in programma?

Il 16 agosto 2022, un presunto fan della serie si è anche chiesto se la stagione 3 del “Club delle cose magiche” sarà pubblicata o è in programma. La domanda è stata posta direttamente dalla fan alla stessa emittente sulla pagina Facebook di KiKA. La risposta è stata: «Purtroppo non è prevista al momento una terza stagione del “Club delle cose magiche”. “Quindi è certo che, almeno al momento (7 febbraio 2023), non è prevista la terza stagione della serie fantasy tedesca, figuriamoci la produzione.

Alternative in streaming a “Club delle cose magiche”

Le novità della stagione 3 potrebbero deludere alcuni fan. Per questo motivo vi presentiamo qui alcune alternative che sono disponibili anche presso il provider di streaming Netflix e che possono essere considerate un’alternativa all’intrattenimento.

Greenhouse Academy

In “Greenhouse Academy”, anch’essa prodotta da Netflix, i fratelli Hayley (Ariel Mortman) e Alex (Finn Roberts) devono lottare in un collegio d’élite. Anche se la serie non brilla per magia o incantesimi di fate, offre comunque un buon intrattenimento grazie alle rivalità e ai segreti. Non per niente la serie comprende quattro stagioni.

H2O: improvvisamente sirena

In queste tre stagioni su Netflix la magia è di nuovo in programma. Le tre amiche sedicenni Rikki (Cariba Heine), Emma (Claire Holt) e Cleo (Phoebe Tonkin) si trasformano in “H2O: improvvisamente sirena” durante la luna piena in una piscina magica di sirene. Sulla terraferma sono da allora delle normali adolescenti e sotto l’acqua magiche portatrici di zattera. Si trovano ad affrontare diverse difficoltà e cercano sempre di mantenere il segreto