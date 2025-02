Meglio di Yellowstone: con questa serie western, Taylor Sheridan ha superato se stesso

Questa serie del produttore di Yellowstone è quasi sconosciuta, nonostante sia una delle migliori serie western attuali e un vero tesoro dalla fucina di Taylor Sheridan.

Come molti, sono un grande fan delle serie di Taylor Sheridan da “Yellowstone” – uno dei motivi per cui ho acquistato l’abbonamento a Paramount+ . Naturalmente ho divorato anche gli spin-off di Yellowstone e sono già in attesa per l’inizio della seconda stagione del 1923. 1883 “mi ha fatto venire voglia di western, ma ho anche apprezzato molto le produzioni di Taylor Sheridan al di fuori dell’universo di Yellowstone come Tulsa King” e Mayor of Kingstown”.

Ma mentre io guardo con sentimenti contrastanti al finale di Yellowstone, in parte piuttosto deludente, Taylor Sheridan ha compiuto un’altra impresa con una sua serie forse più sconosciuta e sicuramente sottovalutata. Lawmen: Bass Reeves “mostra in un solo episodio ciò che al momento difficilmente riesce a fare un film in due o anche tre ore.

Lawmen – La storia di Bass Reeves: un gran film

La miniserie in otto parti Lawmen: Bass Reeves è stata per me un’opera che non ho mai visto – e che ora voglio raccomandare a tutti. Ho iniziato il primo episodio di recente per un capriccio, dopo aver visto tutte le altre serie di Taylor Sheridan su Paramount+. Teso, ma senza grandi aspettative mi sono immerso nella storia e non sono rimasto deluso per un secondo. Per me è stata la miniserie perfetta, perché ogni episodio sembra un piccolo film a parte. Gli episodi sono opportunamente intitolati dalla parte I alla parte VIII”.

La storia di Bass Reeves non si perde nell’esposizione, ma ci proietta direttamente nella trama e mostra comunque uno sviluppo del carattere sfumato e autentico. Il viaggio che Bass Reeves vive da solo nel primo episodio crea un avvincente arco narrativo che potrebbe riempire un intero film, ma si adatta perfettamente a un singolo episodio di meno di un’ora.

Anche se ogni episodio parla da sé e funzionerebbe bene come un film a parte, c’è un filo conduttore che mi ha preso e mi ha tenuto in ostaggio fino alla fine (Attenzione, non posso evitare di fare ulteriori allusioni al western). Una cosa del genere dovrebbe essere possibile anche in una buona miniserie, ma è diventata così rara che mi ha sorpreso enormemente e mi ha sorpreso positivamente. Lawmen: “Bass Reeves” mi ha fatto capire che con un buon storytelling e un buon ritmo si può raccontare una storia coinvolgente e di grande impatto anche senza tante parole e spettacoli. Per confronto: soprattutto il ritmo narrativo, in parte lento e molto instabile, mi ha molto disturbato nella stagione 5, parte 2 di Yellowstone.

La serie western ha già fatto il suo debutto alla fine del 2023. Anche se non è così famoso come Yellowstone e altre serie di Taylor Sheridan, “Lawmen: Bass Reeves “gode di grande popolarità tra il pubblico. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto un’approvazione del 79% tra le critiche* e un impressionante 93% di valutazione da parte dell’opinione pubblica. Per quanto riguarda la valutazione del pubblico, Lawmen: Bass Reeves “in media” è addirittura migliore di Yellowstone su Rotten Tomatoes. Anche se il confronto per quanto riguarda il numero di stagioni e valutazioni è un po’ scomodo, “Lawmen: Bass Reeves” non è solo per me.

Ecco perché “Lawmen: Bass Reeves” convince

Proprio come i colpi di pistola del vice maresciallo Bass Reeves, la sua storia è ben raccontata e può essere per me di grande calibro con grandi successi come 12 Years a Slave” o Django Unchained” possono competere – anche se queste tre produzioni non sono esattamente nello stesso punto, nonostante le loro simili motivazioni di base in termini di dramma e brutalità.

Taylor Sheridan dimostra ancora una volta la sua forza per i personaggi complessi e un ensemble perfettamente coordinato con Lawmen: Bass Reeves. David Oyelowo brilla come un basso molto preciso, ma anche giusto, Barry Pepper dà un cattivo che si ama odiare e Dennis Quaid imita un personaggio distintivo con poche performance. Da vedere è anche una delle ultime apparizioni di Donald Sutherland, che qui interpreta il suo ultimo ruolo in serie.

Il mix perfetto di western, thriller, azione, storia epica e dramma crea un’atmosfera che non si ferma mai, mentre i colpi di scena inaspettati mantengono la serie coinvolgente fino al finale. Anche l’introduzione orchestrale di Lawmen: Bass Reeves è così bella che non volevo nemmeno saltarla – una cosa assolutamente rara per me.

Ho notato che l’aspetto è stato particolarmente positivo.Lawmen: “Bass Reeves” offre belle immagini anche in scene tristi e serie. La serie dimostra che anche nei momenti più bui splende il sole e che, nonostante le tragedie, non tutto deve essere filmato in grigio – come purtroppo è successo l’ultima volta con “American Primeval”.

Per me è stata anche bella la profondità emotiva che Lawmen: Bas Reeves mostra. Come nel 1883, la serie si prende il tempo per svelare la storia, i destini e le relazioni dei personaggi. Non è mai noioso, ma tra cowboy e proiettili c’è sempre tempo per momenti tranquilli che mi permettono di legare con il mondo.

Non è uno spin-off di Yellowstone: Bass Reeves racconta la sua storia

Spesso erroneamente considerato come un altro spin-off di Yellowstone, Lawmen: Bass Reeves” è scritto da Taylor Sheridan, ma completamente separato dalla sua saga western. La serie che si svolge esattamente come il prequel di Yellowstone alla fine del 19. secolo e quindi in un mondo simile a quello del 1883″, è tuttavia indipendente dalla sua trama e dai suoi personaggi e non ha alcun legame con la famiglia Dutton.

„Lawmen: Bass Reeves racconta la vera storia del primo maresciallo nero degli Stati Uniti e leggendario uomo di legge nel selvaggio West. Bass Reeves, dopo la sua ricostituzione come agente della polizia federale, arrestò più di 3000 dei criminali più pericolosi*, senza mai farsi male, e entrò nella storia americana come un eroe. La miniserie segue il suo percorso da schiavo che combatté come soldato nelle file degli stati del sud, a fuggitivo, nascosto e infine padre di famiglia, coraggioso poliziotto e leggendario US Marshal, in otto episodi.

I fan delle serie di Taylor Sheridan dovrebbero assolutamente dare un’occhiata! Tutti gli otto episodi possono essere trasmessi in streaming su Paramount+ o sul canale Paramount+ di Prime Video. Se non hai ancora un abbonamento, puoi provare Paramount+ per sette giorni – tempo sufficiente per vedere la miniserie.