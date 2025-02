Oggi grande finale: Il successo su Netflix termina dopo 65 episodi

“Cobra Kai” è una delle grandi sorprese degli ultimi anni e si conclude con la stagione 6, parte 3, nella grande finale. Ma il Regno di Miyagi finisce?

La trilogia di Karate Kid degli anni ’80 di Robert Mark Kamen ha segnato una generazione intera e ha reso famosi i due combattenti di karate William Zabka come Johnny Lawrence e Ralph Macchio come Daniel LaRusso. Per la gioia di molti fan, nel 2018 è apparso il sequel della serie “Cobra Kai”, che inizia 34 anni dopo la finale del torneo di karate del primo film.

Johnny Lawrence e Daniel LaRusso sono di nuovo in campo, addestrando la prossima generazione di combattenti di karate. Finora, la serie è arrivata a sei stagioni. Ma rivedremo i famosi combattenti o è la fine dell’era di Miyagi?

Cosa aspettarsi dalla stagione 6, parte 3 di Cobra Kai?

+++ Attenzione: seguono gli spoiler della stagione 6 di Cobra Kai +++

La tensione era alta prima del Sekai Taikai a Barcellona. Quando si è arrivati alle semifinali, un dojo squalificato in precedenza ha fatto ritorno e ha creato una grande agitazione. Di conseguenza, si è scatenato un tumulto tra i combattenti che ora si sfidavano in duello. Che sia John Kreese contro Terry Silver, o Sensei Wolf contro Johnny Lawrence, o chiunque altro, la situazione è sfuggita di mano.

Quando l’atmosfera si è calmata, Kwon è rimasto a terra nel dojo di Johnny Lawrence, pugnalato. Le rivalità e gli incidenti del torneo influenzeranno in modo significativo la terza parte e quindi la finale di “Cobra Kai”. Il ritorno di Terry Silver sarà un altro fattore importante, così come la conoscenza del segreto di Miyagi.

Miyagi, un tempo mentore di Daniel LaRusso, ha partecipato al torneo molto tempo fa, ma è stato fatale. Il ruolo di mentore si fa molto più complesso e Daniel dovrà affrontare i suoi demoni per superarlo.

Che succede dopo la stagione 6 di Cobra Kai?

Dopo il grande finale della sesta stagione, il mondo dei combattenti di karate non è ancora finito, ma non come si potrebbe pensare. Con Karate Kid: Legends, infatti, avrete la possibilità di vedere il ruolo di Daniel La Russo interpretato da Ralph Macchio insieme alla leggenda delle arti marziali Jackie Chan, che ha già lavorato al remake. Il film, che potrete vedere al cinema a partire dal 29 maggio 2025, fa un salto di tre anni dopo la sesta stagione e promette sicuramente di nuovo molte scene di combattimento ricche d’azione:

siamo molto emozionati e già ora siamo felici di vedere le due leggende del karate Macchio e Chan insieme davanti alla telecamera. In realtà si parla spesso di spin-off della serie, ma finora non è stata confermata ufficialmente. Tuttavia, i creatori Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald sono fiduciosi che uno spin-off potrebbe essere realizzato in un prossimo futuro.