“Una scoperta di streghe” Stagione 4: Ci sarà un sequel?

Torna “A Discovery of Witches” per una nuova stagione? Gli ultimi episodi sono stati pubblicati nel 2022, ma che ne è della quarta stagione?

“Una scoperta di streghe “è stato lanciata il primo febbraio 2022 nella terza stagione su Sky. La serie è basata sulla serie di romanzi “All Souls” della scrittrice Deborah Harkness. Lavora anche come produttore esecutivo di “A Discovery of Witches”. La serie è sulla storia della storica Diana Bishop (Teresa Palmer), che scopre un libro magico all’università di Oxford e scopre che è figlia di streghe. Improvvisamente, il vampiro Matthew (Matthew Goode) appare e mostra interesse per il libro, così come molte altre creature. La seconda stagione porta i due personaggi principali nel XVI secolo. Per la nuova terza stagione, Diana e Matthew sono tornati al presente. Ci saranno nuove avventure per il duo anche nella stagione 4?

“A Discovery of Witches” Stagione 4: Ci sarà un sequel?

La serie A “Discovery of Witches” non entra solo nella terza stagione, ma anche nella sua stagione finale. Il motivo è molto semplice: il romanzo che sta dietro la serie. La serie All Souls di Deborah Harkness è una trilogia composta dai seguenti tre romanzi: “Le anime della notte” (2011), “Dove comincia la notte” (2012) e “Il libro della notte” (2014). Così come il libro è stato completato dopo tre parti, la serie finisce dopo tre stagioni. Gli spettatori* possono però sperare in un’alternativa alla stagione 4.

“A Discovery of Witches” stagione 4: questa alternativa è possibile

“Una scoperta delle streghe” non sarà continuata con una stagione 4, ma potrebbe esserci una serie spin-off. Nel 2018 l’autrice Deborah Harkness ha pubblicato il romanzo “Fino alla fine dell’eternità”. Il film è la storia d’amore di Marcus Whitmore (Edward Bluemel), figlio di Matthew e Phoebe Taylor (Adelle Leonce). Diana e Matthew sono menzionati nel libro. La storia potrebbe continuare in un modo leggermente diverso. Edward Bluemel, che interpreta Marcus in “A Discovery of Witches”, ha già parlato con Digital Spy e ha detto: “Non ne ho idea. Noi attori siamo sempre gli ultimi a sapere qualcosa, quindi chi lo sa, potrebbe esserci l’occasione e sarebbe così divertente!” Tutte e tre le stagioni di “A Discovery of Witches” sono disponibili su Sky on Demand.