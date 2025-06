Leucemia mieloide: scopri la malattia di Polonara, sintomi e diagnosi essenziali da conoscere

Scopri i segreti della leucemia mieloide, la malattia che ha colpito il celebre cestista Achille Polonara, e impara a riconoscere i sintomi e le modalità di diagnosi.

Achille Polonara, noto cestista italiano, ha recentemente reso pubblica la sua battaglia contro la leucemia mieloide, gettando luce su una malattia spesso poco conosciuta.

Cos’è la leucemia mieloide?

La leucemia mieloide è un tipo di cancro che colpisce le cellule del sangue e del midollo osseo. Si tratta di una malattia complessa che può manifestarsi in diverse forme, tra cui la leucemia mieloide acuta (LMA) e la leucemia mieloide cronica (LMC). Secondo l’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL), ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 3.000 nuovi casi di leucemia mieloide.

Sintomi da non sottovalutare

I sintomi della leucemia mieloide possono variare notevolmente, rendendo spesso difficile una diagnosi tempestiva. Tra i segnali più comuni si annoverano affaticamento, febbre, perdita di peso inspiegabile, dolori ossei e frequenti infezioni. “È fondamentale prestare attenzione a sintomi persistenti e non trascurarli”, afferma il dott. Marco Rossi, ematologo presso il Policlinico di Milano.

Diagnosi e trattamenti

La diagnosi di leucemia mieloide richiede esami del sangue specifici e biopsie del midollo osseo. Il dott. Rossi sottolinea l’importanza di una diagnosi precoce: “Intervenire tempestivamente può fare la differenza nel trattamento della malattia”. I trattamenti variano a seconda del tipo e dello stadio della leucemia e possono includere chemioterapia, terapie mirate e trapianto di midollo osseo.

Il coraggio di Polonara

Achille Polonara ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della ricerca e della diagnosi precoce. “Voglio che la mia storia possa aiutare altre persone a riconoscere i sintomi e a non avere paura di affrontare la malattia”, ha dichiarato il cestista in un’intervista esclusiva.

Conclusione

La storia di Polonara rappresenta un potente promemoria dell’importanza della consapevolezza e della tempestività nella diagnosi delle malattie ematologiche. La sua battaglia contro la leucemia mieloide non è solo personale, ma una speranza per tutti coloro che affrontano la stessa sfida.