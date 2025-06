Netanyahu sfida Iran, pronto a fermare il nucleare anche senza Trump – Il vertice di Ginevra

Netanyahu rivela una strategia irremovibile: Israele è pronto a fermare il programma nucleare iraniano anche senza il sostegno di Trump

Alla luce del crescente rischio rappresentato dal programma nucleare iraniano, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tracciato una linea chiara e decisa, lasciando intendere che il Paese è pronto ad agire anche senza il sostegno dell’ex presidente americano Donald Trump.

Il mistero del vertice di Ginevra

Una nuova spirale di tensioni ha caratterizzato il recente vertice di Ginevra. Durante l’incontro, Netanyahu ha espresso la sua forte preoccupazione per il programma nucleare iraniano e ha sottolineato l’importanza di affrontare la questione, indipendentemente dagli interessi politici e dalle alleanze. Pur apprezzando il sostegno che Trump gli ha dato durante il suo mandato presidenziale, sembra aver chiarito che non esiterà ad agire da solo se necessario.

L’accordo nucleare iraniano del 2015, noto come JCPOA, è stato un punto importante durante l’amministrazione Trump, che ha deciso di ritirarsi dall’accordo nel 2018. Questa mossa ha rafforzato la tensione tra Washington e Teheran e ha seminato dubbi sul futuro dell’accordo e sulla capacità della comunità internazionale di frenare le ambizioni nucleari dell’Iran.

Israele pronto ad agire

Ciò che emerge dalle parole di Netanyahu, tuttavia, è una ferma determinazione. Affermando che Israele non esiterà «un secondo» a fermare il programma nucleare iraniano, il primo ministro invia un messaggio inequivocabile.

«Il filo rosso è molto sottile», ha affermato Netanyahu, «e non possiamo fidarci di un accordo che sta per crollare. Ogni passo compiuto dall’Iran verso l’acquisizione di armi nucleari costituisce una minaccia eccessiva per il nostro popolo e per l’intera regione».

La questione è tuttavia complessa. Con il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo JCPOA e l’introduzione di pesanti sanzioni contro l’Iran, Teheran ha iniziato a rafforzare il suo programma nucleare. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), l’Iran ha già accumulato 2,4 tonnellate di uranio arricchito, ben oltre il limite fissato dal JCPOA.

Il ruolo degli Stati Uniti e i rischi per la regione

Nel frattempo, l’amministrazione Biden sembra determinata a riprendere il dialogo con l’Iran e a cercare di rinegoziare l’accordo sul nucleare. Tuttavia, l’approccio morbido di Biden alimenta i timori di Israele sul rischio nucleare iraniano.

Da un lato, l’approccio diplomatico potrebbe contribuire ad allentare le tensioni nella regione, ma dall’altro sembra improbabile che l’Iran sia disposto a rinunciare completamente alle sue ambizioni nucleari.

Prospettive

Si tratta quindi di un delicato gioco tra diverse forze che influenzano direttamente la stabilità del Medio Oriente. La determinazione di Netanyahu sottolinea la gravità con cui Israele percepisce la minaccia nucleare iraniana.

Qualunque sia l’esito dei futuri negoziati, una cosa sembra certa: Israele è determinato a garantire la propria sicurezza e a contrastare qualsiasi tentativo iraniano di sviluppare armi nucleari, indipendentemente dal sostegno internazionale.

In un momento in cui l’equilibrio geopolitico è in continua evoluzione, questo approccio potrebbe segnare un importante punto di svolta. Come ha chiaramente affermato Netanyahu a Ginevra, la sicurezza del suo Paese non sarà compromessa, il che segnala una linea d’azione decisa e assertiva per Israele sulla scena internazionale.