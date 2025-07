Oriella Dorella: chi è, coniuge, figli, vita sentimentale [Guida 2025]

Oriella Dorella è una delle étoile più amate della danza italiana, simbolo del Teatro alla Scala di Milano. Nata il 25 gennaio 1952, ha incantato il pubblico per decenni con la sua eleganza e talento. Ma com’è oggi la sua vita privata? Chi è stato il suo compagno? Ha figli? Scopriamo tutto.

Oriella Dorella oggi: ex marito, figli adottivi e una nuova vita da single!

Che fine ha fatto Oriella Dorella, l’elegante stella della Scala che ha fatto sognare intere generazioni con le sue avventurose piroette? Se anche voi ve lo siete chiesto dopo averla vista in TV o sulla copertina di una rivista nostalgica, possiamo dirvi che la risposta è sorprendente. Dietro il tutù, Oriella ha vissuto l’amore, la rottura, la maternità e la rinascita. Molto più che ballerine e palcoscenico!

Chi è Oriella Dorella? (lo dice anche Wikipedia!)

Secondo Wikipedia, Oriella è nata a Milano il 25 gennaio 1952 e, a soli 8 anni, ha iniziato a frequentare la scuola di danza classica del Teatro alla Scala. Una carriera brillante che l’ha portata a diventare prima ballerina nel 1977 e, infine, étoile ufficiale nel 1986. Ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, è entrata nelle case degli italiani grazie alla TV (chi può dimenticarla a Fantastico?) e ha affiancato artisti del calibro di Pippo Baudo.

Ma sapete cosa c’è dietro le luci della ribalta? Una donna vera, con una vita intensa e ricca di svolte.

Amori passati, matrimoni passati (e non proprio in silenzio)

Oriella Dorella si è sposata nel 1986 con il giornalista Eugenio Gallavotti, ex direttore della rivista Elle Italia. Una coppia colta, raffinata, perfetta per le foto patinate… fino a quando tutto è andato in pezzi nel 1994.

Il divorzio, avvenuto piuttosto all’improvviso, ha segnato una rottura netta. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessun pettegolezzo, solo un silenzio che parlava da sé. Dopo quell’addio, Oriella non ha mai avuto (almeno pubblicamente) una relazione stabile.

Single da allora? Ufficialmente sì. Ma come lei stessa ammette in recenti interviste, «l’amore è sempre possibile, anche dopo i 70».

Due figli adottivi: il ruolo di madre che ha scelto con il cuore

Durante il matrimonio, Oriella e Gallavotti hanno adottato due fratelli brasiliani, Moises e Marcos, quando erano ancora bambini. Dopo la separazione, è stata lei sola a crescerli. Con forza, tenerezza e tutto l’amore che poteva dare.

Oggi Moises ha circa 32 anni e Marcos 30. Sono cresciuti lontano dai riflettori, ma molto vicini alla madre, che li ha sempre protetti. In diverse interviste, Oriella ha raccontato che essere madre è stata la cosa più difficile e più bella della sua vita, perché «l’amore non è sempre sufficiente, ma è la cosa più importante».

La sua scelta è stata controcorrente in un’epoca in cui l’adozione era tutt’altro che accettata tra i personaggi famosi.

La “sesta vita” di Oriella: libera, attiva, felice?

E oggi? Tutto tranne la pensione e il divano. Oriella è più attiva che mai! Partecipa a programmi televisivi sul benessere e la terza età (Detto Fatto, Uniche), collabora con scuole di danza e si impegna in iniziative culturali.

Vive ancora a Milano, legge molto, ama la natura e fa passeggiate ogni giorno. Non ha un partner fisso («Ma chi l’ha detto che è necessario?», ha detto scherzosamente in una puntata), ma ha trovato il suo equilibrio.

Come si definisce? «Nella mia sesta vita. Ho provato l’amore, la delusione, la maternità, la solitudine, la fama. Ora vivo me stessa». Applausi.

🧠 Brevi curiosità (che pochi conoscono!)

Ha recitato anche in serie TV e spot pubblicitari negli anni ’90 e 2000.

negli anni ’90 e 2000. Ama il teatro contemporaneo , non solo quello classico.

, non solo quello classico. È sempre stata contraria alla chirurgia plastica: «Voglio invecchiare ballando, non tirando la pelle».

In breve – Fatti

Dettagli Informazioni aggiornate (2025)

Nome completo Oriella Dorella

Nata il 25 gennaio 1952 a Milano

Professione Étoile, coreografa, insegnante, personaggio televisivo

Ex marito Eugenio Gallavotti (sposati dal 1986 al 1994)

Figli Due figli adottivi: Moises e Marcos

Stato civile Single

Residenza Milano

Domande da porsi

🔹 Oriella Dorella ha un partner oggi?

No, è ufficialmente single dal 1994. Ma è aperta all’amore e ha dichiarato di «non aver chiuso il suo cuore».

🔹 Che rapporto ha con i suoi figli?

Molto stretto. Li ha cresciuti da sola dopo l’adozione e la separazione e parla di loro con grande amore in diverse interviste.

🔹 È ancora attiva nel mondo dello spettacolo?

Assolutamente sì. Collabora a progetti teatrali, programmi televisivi e iniziative culturali. È anche un modello per i giovani ballerini italiani.