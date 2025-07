Quali bonus spettano ai disabili e ai titolari della Legge 104 nel 2025?

Il pacchetto 2025 per disabili e beneficiari della Legge 104 comprende contributi economici diretti, sgravi fiscali e maggiori servizi di assistenza alla persona, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sia per i disabili che per i caregiver.

👉 Ad esempio, come annota il sito Serenis.it, è previsto un bonus mensile di 850 euro per anziani non autosufficienti, con requisiti legati all’ISEE (sotto i 6.000 euro) e alla necessità di assistenza continua.

👉 Inoltre, Confcommercio.it evidenzia l’integrazione dell’Assegno di Inclusione per nuclei familiari con disabili, che potrà includere anche un contributo per l’affitto fino a 280 euro mensili.

Sono confermati anche gli sgravi Irpef per spese sanitarie, per l’acquisto di ausili e veicoli adattati ai sensi della Legge 104, così come la possibilità di dedurre le spese per l’assistenza domiciliare certificata.

