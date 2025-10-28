Uragano Melissa categoria 5 devasta Giamaica: tempesta record sull’isola caraibica, minaccia Cuba

L’uragano Melissa si abbatte sulla Giamaica con una furia inarrestabile, portando venti fino a 240 km/h. Inizialmente di categoria 5, Melissa è la tempesta più potente mai registrata sull’isola. Le evacuazioni sono in corso mentre si teme per la sicurezza di un milione e mezzo di persone.

La Fetale Potenza di Melissa: Un Uragano Senza Precedenti

L’uragano Melissa è arrivato in Giamaica con la forza devastante di una tempesta catastrofica di categoria 5, facendo registrare un record storico per l’isola. Sebbene sia stato declassato a categoria 4, la sua potenza rimane immensa, con venti che raggiungono i 240 chilometri all’ora. La Croce Rossa Internazionale ha avvisato che l’evento potrebbe coinvolgere un milione e mezzo di persone, cifra che potrebbe essere addirittura sottostimata.

Impatto Catastrofico e Preparativi in Corso

Quando Melissa ha fatto il suo ingresso a New Hope, nel sud della Giamaica, il Centro Nazionale per gli Uragani degli Stati Uniti ha definito la situazione “estremamente pericolosa e potenzialmente letale”. Venti massimi raggiungono ancora i 240 km/h, e la tempesta si sposta minacciosa verso nord, portando con sé il rischio di inondazioni e frane.

Evacuazioni e Preparativi in Giamaica e Cuba

La Giamaica, così come Cuba, è impegnata in intensi preparativi per affrontare Melissa. Sono state avviate evacuazioni di massa, con oltre 600mila persone che abbandonano le proprie case in attesa dell’uragano. La direzione verso il sud-est di Cuba continuerà con la stessa intensità, generando maltempo tempestoso e onde pericolose fino a 3,6 metri.

La Minaccia per la Regione Caraibica

I paesi caraibici, inclusa Haiti e la Repubblica Dominicana, si stanno preparando per giorni di condizioni meteorologiche estreme. Questi eventi potrebbero interrompere i servizi essenziali e mettere in pericolo la vita nelle zone costiere più vulnerabili. Secondo l’Unicef, sono almeno 1,6 milioni i bambini a rischio per i venti e le piogge torrenziali.

Interventi e Sostegni Internazionali

L’Unicef sta lavorando per rafforzare le capacità di risposta delle nazioni colpite, ed è alla ricerca di aiuti per un totale di 19 milioni di dollari. Grazie al supporto della rete di comunicazione satellitare Starlink di Elon Musk, la regione può contare su una connettività stabile, fondamentale durante le emergenze.

Conseguenze Locali e Raccomandazioni di Sicurezza

In Giamaica, il primo ministro Andrew Holness ha espresso allerta per i possibili danni infrastrutturali, temendo che la parte occidentale dell’isola possa subire considerevoli distruzioni. Melissa, con venti fino a 280 chilometri orari, potrebbe essere comparabile alle devastazioni portate da Maria nel 2017 o Katrina nel 2005.

Azioni di Evacuazione e Misure di Sicurezza

Il governo giamaicano ha aperto 881 rifugi per garantire la sicurezza dei cittadini durante l’uragano. I rifugi sono essenziali per la sopravvivenza, e il governo raccomanda di utilizzarli come prima misura preventiva. Il ministro degli enti locali, Desmond McKenzie, ha sottolineato l’importanza della sicurezza collettiva per pianificare una ripresa nazionale efficace.

L’uragano Melissa si prepara ad essere uno degli eventi più drammatici del 2025, con un impatto ancora tutto da quantificare. La dedizione dei team di emergenza e l’importanza della prevenzione sono elementi chiave per affrontare questa nube tempestosa con speranza e preparazione.