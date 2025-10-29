Barbara D’Urso torna a far parlare di sé: In un audio di Fabrizio Corona, la conduttrice conferma il veto Mediaset in Rai e le tensioni esplodono

L’onda d’urto nel mondo della TV italiana non si ferma: Barbara D’Urso, fresca del debutto a Ballando con le Stelle su Rai1, si ritrova al centro di un nuovo scandalo. In una telefonata privata diffusa da Fabrizio Corona il 28 ottobre 2025, la 68enne conduttrice ammette senza giri di parole: “Quella roba lì, quella del veto, è vera. La roba del veto in Rai”. Un’ammissione che ribalta le sue dichiarazioni pubbliche al Corriere della Sera (giugno 2025), dove aveva definito “assurdo” un possibile blocco da parte di Mediaset. L’audio, registrato pochi giorni dopo l’annuncio del suo ingaggio con Milly Carlucci, ha già superato 1,2 milioni di visualizzazioni su YouTube, riaccendendo vecchie ferite e speculazioni su un presunto veto politico legato a Pier Silvio Berlusconi e alla destra di Giorgia Meloni. Tra accuse di “trash” scaricato su di lei e confessioni amare, Carmelita non trattiene nulla, mandando in tilt i corridoi di Cologno Monzese e Viale Mazzini.

Barbara D’Urso svela: “Il veto esiste, ma per ora taccio”

Il fulmine a ciel sereno arriva dritto dal canale YouTube di Fabrizio Corona, che ha pubblicato l’intera registrazione durante la puntata di Falsissimo (o Corona On Air, come ora lo chiama). La conversazione, lunga oltre 13 minuti, cattura una D’Urso serena ma tagliente, reduce dall’entusiasmo per Ballando: “Sto bene, mi piace tanto il programma e Milly è fantastica”. Ma il tono cambia quando Corona tocca il nervo scoperto: l’addio a Mediaset dopo 35 anni di carriera (dal 1977 con Telemilano 58) e il presunto divieto di lavorare in Rai per due stagioni.

“Pier Silvio dice che facevo scelte sbagliate e chiamavo ospiti sbagliati… Io? Un giorno ti chiamo a testimoniare”, sbotta Carmelita, riferendosi a un episodio controverso della prima puntata di Live – Non è la D’Urso (2019), dove Corona – nonostante le sue precarie condizioni di salute – fu invitato dai vertici Mediaset per “fare ascolti”. La conduttrice descrive l’uscita come un “isolamento ingiusto”, con un’amarezza palpabile: “Mi hanno pregato in ginocchio per quel programma, e ora mi accusano di tutto”. L’audio conferma indiscrezioni circolate da mesi su Dagospia e altri media, aprendo scenari su un “patto trasversale” tra Mediaset e il governo Meloni per tenere Barbara lontana dai riflettori pubblici.

La bomba sull’audio e il voltafaccia pubblico

Pubblicamente, a giugno, D’Urso aveva negato: “Non posso credere che la Rai accetti veti. Ho sempre stimato la famiglia Berlusconi”. Ma in privato, con Corona, ammette il contrario, promettendo: “Per ora non lo dico, ma è vera la cosa del veto in Rai”. Una discrepanza che ha scatenato accuse di ipocrisia, con Corona che commenta: “Noi di On Air vi raccontiamo la verità che Mediaset nasconde”. La diffusione, nonostante la promessa di riservatezza da parte di Barbara, rafforza l’immagine del “re dei paparazzi” come paladino della trasparenza, ma solleva dubbi etici: era consapevole della registrazione?

Il ruolo esplosivo di Fabrizio Corona: Da alleato a detonatore

Fabrizio Corona, 50 anni e reduce da anni di controversie, non ha esitato: ha caricato l’audio su Instagram e YouTube, legandolo a un “resoconto” sullo scontro tra D’Urso e Selvaggia Lucarelli a Ballando (27 ottobre). “Da anni Mediaset e Rai si scontrano il sabato sera, ma stavolta il veto viene da Marina, Pier Silvio e la destra Meloni”, tuona nel video, collegando il caso a presunti intrecci politici. Corona, che fu “ospite scomodo” in passato, ribalta la narrativa: “La colpa del trash? Non di Barbara, ma di chi la chiamava per gli ascolti”.

Durante la chiacchierata, lancia pure una stoccata a Maria De Filippi: “Allora i suoi programmi non sono trash?”. D’Urso glissa con diplomazia, ma confessa l’isolamento: “Non ho più contatti con nessuno a Mediaset. Solo Gerry Scotti e Paola Perego mi hanno difesa pubblicamente. Gli altri? Paura”. Un ritratto crudo di un ambiente spietato, dove i “fedelissimi” sono merce rara.

Le accuse al “trash” e il j’accuse a Pier Silvio

Al centro, il rifiuto del cappello di “regina del trash”. “Mi scaricavano la colpa dei contenuti borderline di Pomeriggio 5 e Domenica Live, ma ogni scaletta era approvata dai dirigenti. Io eseguivo, loro incassavano”, accusa D’Urso, con la voce che “trema di delusione”. Riferendosi a Berlusconi junior: “Dice che chiamavo ospiti sbagliati… Ma chi decideva tutto? Loro!”. Corona rincara: la sua presenza in TV, nonostante lo “stato non ottimale”, fu voluta da Mauro Crippa e vertici per boost di audience. Un attacco frontale che fa “tremare il patto di non belligeranza” tra le reti, con speculazioni su un veto “suggerito” dalla destra per evitare “casini” in un governo allineato a Mediaset.

Il veto su Barbara: Da due anni di esilio a Ballando come rivincita?

La questione del veto – durato due anni dopo il 2023 – emerge come fulcro. Secondo l’audio, Mediaset avrebbe “chiesto” alla Rai di non ingaggiarla, legandolo a dinamiche politiche: “Il governo Meloni non vuole Barbara in TV, su suggerimento del Biscione”. D’Urso, che pensava di essere “libera” dalla stagione 2025, si è sentita “reietta”. Il debutto a Ballando (con maestro Pasquale La Rocca) rompe il ghiaccio, ma l’audio suggerisce che è stato un “eccezione” concessa nonostante le pressioni.

Rapporti spezzati e frecciate trasversali

Barbara ammette: “Ho perso contatti significativi, tranne con Gerry e Paola che mi hanno sostenuto”. Niente auguri da ex colleghi, solo silenzio. Su De Filippi, Corona provoca, ma D’Urso devia: “Non entro in certi giri”. Un velo pietoso su un mondo dove, dice, “la lealtà è rara”.