De Martino contro Samira Lui: il veto Rai per Sanremo 2026 e il dilemma di Carlo Conti

Da diversi giorni si parla di Samira Lui, showgirl friulana nata a Udine il 6 marzo 1998 (nata nel 1998, quindi nel febbraio 2026 avrà 27 anni), alta circa 1,78 m e di origini miste – madre italiana e padre senegalese – come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026 insieme a Carlo Conti, che con il suo carisma spontaneo e il suo sorriso contagioso, già visto nei programmi Tale e Quale Show e La Ruota della Fortuna, potrebbe ravvivare l’Ariston. Ma questa ipotesi sta causando vero e proprio scompiglio alla Rai: Stefano De Martino, che ha recentemente riscosso successo con Affari Tuoi, ma deve affrontare la concorrenza spietata del gioco di Mediaset condotto da Gerry Scotti e dalla stessa Samira, vede in lui una “pubblicità vivente” della televisione di Berlusconi, pronta a rubare una fetta di pubblico nelle serate prenatalizie e ora a invadere la sacra terra di Sanremo.

La vita privata di Samira, discreta ma felice – da diversi anni è fidanzata con Luigi Punzo, modello napoletano e concierge di lusso, conosciuto durante un servizio fotografico, e, come raccontato a Verissimo, sogna una famiglia e dei figli – non ha nulla a che vedere con i drammi professionali, ma rafforza il fascino di questa nuova ex Gieffina (eliminata dal GF Vip 17), tifosa dell’Udinese e aspirante attrice. Carlo Conti si trova quindi a un bivio: cedere alle pressioni interne e accettare un delicato veto, evitando di dare visibilità a La Ruota della Fortuna durante la settimana del festival, oppure puntare su una sorpresa che potrebbe rendere Sanremo 2026 indimenticabile? Al momento la pubblicità di Mediaset all’Ariston è sospesa, ma le voci televisive si rincorrono e la televisione italiana trattiene il fiato.

