La corsa dei miliardari tech: Musk e altri cinque superano i 200 miliardi di patrimonio

L’ascesa fulminea riflette la più ampia rivoluzione dell’intelligenza artificiale che sta rimodellando i mercati globali. Le azioni Oracle sono aumentate del 54% dall’inizio dell’anno, incrementando significativamente la quota di proprietà di circa il 40% di Ellison. Allo stesso modo, le azioni Alphabet sono balzate del 49%, aumentando il valore delle partecipazioni di circa il 6% ciascuno di Page e Brin.​

“All’inizio di quest’anno, solo Musk, Bezos e Zuckerberg valevano più di 200 miliardi di dollari”, secondo l’analisi di Bloomberg. Il club ultra-esclusivo ha raddoppiato il numero di membri in 10 mesi grazie all’immenso entusiasmo per l’IA, che ha fatto salire i prezzi delle azioni delle Big Tech e arricchito i loro maggiori azionisti.​

I sei miliardari hanno aggiunto collettivamente 330 miliardi di dollari alle loro fortune solo nel 2025, con Ellison che ha guadagnato 124 miliardi di dollari, Page è salito di 76 miliardi di dollari e Brin ha aggiunto 70 miliardi di dollari. La loro ricchezza individuale ora rivaleggia con le principali società americane, con ciascuno che vale all’incirca quanto PepsiCo, Uber, Walt Disney e Intel, che erano ciascuna valutate circa 200 miliardi di dollari alle recenti chiusure di mercato.

I Giganti Tecnologici Alimentano l’Impennata del Mercato