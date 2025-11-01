La corsa dei miliardari tech: Musk e altri cinque superano i 200 miliardi di patrimonio
Il CEO di Tesla Elon Musk domina la classifica con una straordinaria fortuna di 457 miliardi di dollari, mentre il co-fondatore di Oracle Larry Ellison segue con 317 miliardi di dollari. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos detiene 265 miliardi di dollari, con i co-fondatori di Alphabet Larry Page e Sergey Brin che comandano rispettivamente 244 miliardi e 228 miliardi di dollari. Il CEO di Meta Mark Zuckerberg completa il gruppo con 229 miliardi di dollari.
Il Rally dell’IA Alimenta una Creazione di Ricchezza Senza Precedenti
L’ascesa fulminea riflette la più ampia rivoluzione dell’intelligenza artificiale che sta rimodellando i mercati globali. Le azioni Oracle sono aumentate del 54% dall’inizio dell’anno, incrementando significativamente la quota di proprietà di circa il 40% di Ellison. Allo stesso modo, le azioni Alphabet sono balzate del 49%, aumentando il valore delle partecipazioni di circa il 6% ciascuno di Page e Brin.
“All’inizio di quest’anno, solo Musk, Bezos e Zuckerberg valevano più di 200 miliardi di dollari”, secondo l’analisi di Bloomberg. Il club ultra-esclusivo ha raddoppiato il numero di membri in 10 mesi grazie all’immenso entusiasmo per l’IA, che ha fatto salire i prezzi delle azioni delle Big Tech e arricchito i loro maggiori azionisti.
I sei miliardari hanno aggiunto collettivamente 330 miliardi di dollari alle loro fortune solo nel 2025, con Ellison che ha guadagnato 124 miliardi di dollari, Page è salito di 76 miliardi di dollari e Brin ha aggiunto 70 miliardi di dollari. La loro ricchezza individuale ora rivaleggia con le principali società americane, con ciascuno che vale all’incirca quanto PepsiCo, Uber, Walt Disney e Intel, che erano ciascuna valutate circa 200 miliardi di dollari alle recenti chiusure di mercato.
I Giganti Tecnologici Alimentano l’Impennata del Mercato
L’esplosione della ricchezza coincide con valutazioni aziendali straordinarie guidate dall’ottimismo sull’IA. Nvidia, il produttore di chip centrale per la rivoluzione dell’IA, ha brevemente raggiunto una storica valutazione di mercato di 5 trilioni di dollari questa settimana dopo un’impennata del titolo del 51%. Microsoft, con azioni in crescita del 25% dall’inizio dell’anno, ha recentemente superato la soglia dei 4 trilioni di dollari prima di ritirarsi.
Tuttavia, non tutti i giganti tecnologici hanno beneficiato allo stesso modo. Le azioni di Meta sono scese sotto i 700 dollari a seguito dei risultati del terzo trimestre che hanno deluso gli investitori nonostante una forte crescita dei ricavi, mentre aumentavano le preoccupazioni per i piani di spesa aggressivi dell’azienda sull’IA. La ricchezza del CEO Mark Zuckerberg è diminuita di 29 miliardi di dollari solo in ottobre, facendolo scivolare dalla terza alla quinta posizione tra i miliardari globali.
Il boom dell’IA ha ampliato l’universo dei miliardari globali a un record di 3.508 individui con una ricchezza combinata di 13,4 trilioni di dollari, rappresentando una crescita di oltre il 10% rispetto all’anno precedente, secondo la società di intelligence patrimoniale Altrata. Mentre le aziende continuano gli investimenti massicci nelle infrastrutture di intelligenza artificiale, il club dei 200 miliardi di dollari potrebbe presto accogliere nuovi membri, con l’ex CEO di Microsoft Steve Ballmer e il CEO di Nvidia Jensen Huang entrambi in avvicinamento alla soglia rispettivamente a 181 miliardi e 176 miliardi di dollari.