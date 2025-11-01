Nicoletta Mantovani: Il Nuovo Amore: Alberto Tinarelli, il Colpo di Fulmine

Nicoletta Mantovani:, chi è, età, biografia dettagliata Nicoletta Mantovani è nata il 23 novembre 1969 a Bologna. La sua vita personale e professionale è strettamente legata a quella del famoso tenore italiano Luciano Pavarotti, con cui ha avuto sia un rapporto lavorativo che personale. Nel 1993 Nicoletta ha iniziato a lavorare come assistente e segretaria di Pavarotti, e tra loro è nata una relazione sentimentale, resa pubblica nel 1996, quando Pavarotti era ancora sposato con la sua prima moglie, Adua Veroni. La loro relazione durò fino al matrimonio nel 2003, quando nacque anche la loro figlia Alice. Luciano Pavarotti morì nel 2007.

Dopo anni di lutto, l’amore bussa di nuovo nel 2020. Nicoletta incontra Alberto Tinarelli, consulente finanziario bolognese nato nel 1968, durante una cena organizzata da un’amica comune. “Lui si è innamorato all’istante”, ha rivelato lei in un’intervista. In soli due mesi, il lockdown li costringe a convivere, accelerando una complicità profonda. Alice, allora 17enne, approva subito: “È stato naturale, come se lo conoscessimo da sempre”.

Continua a leggere su Largomento.com

