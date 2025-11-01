Tartufo da record a Città di Castello: un esemplare supera i 750 grammi

Città di Castello, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, si veste di Tradizione, cultura e rispetto per la natura si fondono in un evento che ogni anno richiama visitatori e appassionati da tutta Italia e non solo: il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Tra le numerose attrazioni, il protagonista indiscusso di questa edizione è un esemplare straordinario di oltre 750 grammi, che ha fatto il giro del web e ha catalizzato l’attenzione di tutti gli amanti del buon gusto.

Il tartufo da record

Durante la manifestazione, è stato trovato un tartufo di dimensioni eccezionali, una trifola di ben 753 grammi, scoperta tra le colline che circondano Città di Castello, nel cuore dell’Umbria. Questa scoperta ha rappresentato un vero e proprio evento, trasformando subito il pezzo in una vera star della mostra. L’esemplare, trovato da un bravissimo tartufaio con l’aiuto del suo cane, è stato esposto nello stand di Marco e Manuel Penna, attirando curiosi, degustatori e giornalisti da ogni parte d’Italia.

La storia di un simbolo

Il tartufo bianco pregiato rappresenta qualcosa di più di un semplice prodotto gastronomico: è un simbolo radicato nella cultura umbra, che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. Secondo le dichiarazioni di esperti e rappresentanti istituzionali, questa manifestazione non è solo una vetrina commerciale, ma anche un’occasione per valorizzare un patrimonio culturale, ambientale ed economico di grande rilievo. La regione Umbria, attraverso eventi come questo, sceglie di promuovere un’economia che si fonda su rispetto per la terra, passione e tradizione consolidata.

La magia del tartufo

Il Salone di Città di Castello, giunto alla sua 45ª edizione, coinvolge oltre 1.500 tartufai e più di 2.000 cani specializzati, che ogni giorno scovano il pregiato fungo underground, rendendo questa terra una delle principali produttrici di tartufi in Italia. I prezzi variano da 2.000 a 4.500 euro per il tartufo più raro e grande, mentre le pezzature più comuni vengono vendute a circa 150-300 euro al chilo.

Il patrimonio da proteggere

L’evento di quest’anno ha anche testimoniato come il tartufo sia testimone di una rinascita culturale e sostenibile, capace di unire turismo, economia e tradizione in un unico racconto collettivo. La manifestazione ha favorito incontri tra produttori, chef, appassionati e istituzioni, sottolineando il ruolo fondamentale del tartufo come patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO.

Questo articolo risalta l’unicità dell’evento e l’importanza simbolica e culturale del tartufo bianco proveniente da Città di Castello, con l’esemplare record che ne incarna la preziosità e il valore.