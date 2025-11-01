Zuckerberg perde 29 miliardi di dollari: la spesa in IA di Meta fa tremare Wall Street

Il crollo dell’11% delle azioni Meta cancella in un giorno 29 miliardi dal patrimonio del CEO, mentre gli investitori reagiscono ai piani di spesa record per l’intelligenza artificiale.

Mark Zuckerberg ha vissuto una delle giornate più difficili della sua carriera. Il fondatore e CEO di Meta ha visto il suo patrimonio personale crollare di 29,2 miliardi di dollari in un solo giorno, dopo che le azioni del gruppo sono precipitate dell’11% a Wall Street. È il quarto più grande calo di ricchezza personale mai registrato in un’unica sessione di mercato, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

La caduta di Meta e la paura dell’eccesso

Il crollo è arrivato in seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali di Meta, che hanno rivelato piani di spesa record nell’intelligenza artificiale. L’azienda ha annunciato che gli investimenti in infrastrutture AI raggiungeranno tra 70 e 72 miliardi di dollari nel 2025, con ulteriori aumenti previsti per il 2026.

Un impegno che, se da un lato conferma l’ambizione di Zuckerberg di posizionare Meta come leader nella “superintelligenza”, dall’altro ha spaventato gli investitori, già preoccupati per i margini di profitto in calo e i costi in crescita.

“Costruiamo infrastrutture sulla base di stime ambiziose, ma la domanda continua a superare ogni previsione”, ha dichiarato Zuckerberg durante la call sugli utili.

Il peso del fisco e la nuova riforma Trump

A peggiorare la situazione è arrivato un onere fiscale straordinario di 16 miliardi di dollari, dovuto alla nuova legge economica del Presidente Trump, il One Big Beautiful Bill Act. La normativa ha modificato la tassazione sulle imprese tech, influenzando direttamente i risultati del terzo trimestre.

Senza tale addebito, Meta avrebbe registrato un utile per azione di 7,25 dollari, superiore alle attese di Wall Street. Tuttavia, il valore effettivo riportato è stato di soli 1,05 dollari per azione, alimentando la reazione negativa dei mercati.

Gli investitori obbligazionari credono ancora nel progetto

Paradossalmente, mentre il titolo Meta crollava, l’emissione obbligazionaria da 30 miliardi di dollari lanciata per finanziare la strategia AI è stata sottoscritta oltre quattro volte, raccogliendo ordini per 125 miliardi.

Un segnale che, almeno nel mercato del credito, c’è ancora fiducia nella visione di lungo termine dell’azienda.

La nuova geografia dei miliardari tech

Dopo il crollo, la fortuna di Zuckerberg si attesta ora a 235,2 miliardi di dollari, facendolo scendere dal terzo al quinto posto nella classifica dei più ricchi del mondo. Lo superano Jeff Bezos e Larry Page, che beneficiano invece della stabilità di Amazon e Google.

È la prima volta da quasi due anni che Zuckerberg scivola così in basso nella graduatoria dei miliardari globali.

Il nodo centrale: l’AI come opportunità o rischio?

Il caso Meta evidenzia una frattura crescente nel mondo finanziario: da un lato, la corsa all’intelligenza artificiale come motore di innovazione; dall’altro, lo scetticismo su quanto velocemente questi investimenti potranno generare profitti reali.

Le stime parlano chiaro: oggi i ricavi diretti dall’AI nelle big tech ammontano a non più di 20 miliardi di dollari l’anno, a fronte di oltre 400 miliardi di spesa prevista per il 2025.

Un disequilibrio che fa tremare i mercati e ridisegna i confini della fiducia tra tecnologia e finanza.

In sintesi

Zuckerberg perde 29,2 miliardi di dollari in un solo giorno.

Le azioni Meta scendono dell’11% dopo piani di spesa AI record.

L’onere fiscale da 16 miliardi pesa sugli utili.

Gli investitori obbligazionari, però, restano fiduciosi.

Il fondatore di Meta scivola al 5º posto tra i miliardari mondiali.

Meta punta al futuro, ma il mercato chiede prudenza.

Zuckerberg continua a scommettere sull’intelligenza artificiale come chiave per la prossima rivoluzione digitale. Tuttavia, la strada verso la “superintelligenza” potrebbe essere molto più costosa — e rischiosa — di quanto previsto.