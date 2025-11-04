Belve: Iva Zanicchi cade, ma lo spettacolo continua

Scambio di battute e un piccolo spavento nello studio di Belve quando Iva Zanicchi è inciampata, ma l’artista ha reagito con la sua tipica ironia.

Un imprevisto durante la registrazione di Belve mette alla prova Iva Zanicchi

Martedì 4 novembre Francesca Fagnani tornerà su Rai Due con una nuova puntata del programma Belve. Tra gli ospiti ci sarà Iva Zanicchi, che insieme a Irene Pivetti e Adrian Pappalardo parteciperà a questo atteso incontro. Durante le riprese, però, è successo qualcosa di inaspettato che ha destato preoccupazione tra i presenti. Entrando in studio, Iva Zanicchi è inciampata ed è caduta a terra. La buona notizia è che non si è fatta male e ha potuto continuare l’intervista.

La notizia della caduta è stata anticipata da Davide Maggio: “Mi hanno appena detto che Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve. Pare stia bene”. Secondo il settimanale Chi, mentre si avvicinava allo sgabello, la cantante è inciampata sui binari presenti in studio. Immediatamente, autori e membri della squadra antincendio si sono precipitati in suo aiuto. Con la sua inimitabile ironia, Iva ha subito tranquillizzato tutti: “Ragazzi, sto bene, sto bene, state tranquilli!”.

Sebbene il contrattempo le abbia procurato solo qualche livido, nulla ha fermato l’Aquila di Ligonchio. Dopo un controllo medico, ha continuato l’intervista, scherzando: “Questo binario è peggio del Festival di Sanremo!”. Prima di riprendere con le domande, Francesca Fagnani ha voluto assicurarsi che la sua ospite fosse veramente in buone condizioni. L’energica ripresa di Iva è il riflesso della tempra che l’ha resa un’icona senza tempo. La conduttrice, premurosa, si è accertata del suo benessere prima di ripartire con l’intervista.

Sui social sono apparsi diversi commenti sulla caduta, con alcuni tweet che raccontano l’accaduto in modo divertente. Questa è la seconda volta in poche settimane che Iva Zanicchi cade: un mese fa a Noci, l’artista era stata protagonista di un altro incidente simile dopo un concerto. Anche in quella occasione non ha perso il sorriso e la voglia di andare avanti, accolta con affetto dai suoi fan.

Nonostante i piccoli incidenti di percorso, Iva Zanicchi continua a dimostrarsi instancabile e con lo stesso spirito che l’ha caratterizzata per tutta la sua carriera. Un esempio di come affrontare le avversità con grazia e un pizzico di ironia.