Laura Pausini: Il duro sfogo della cugina Sabrina dopo la morte del padre

Un tragico incidente ha portato alla morte dello zio di Laura Pausini, scatenando la collera della cugina Sabrina, che ha apertamente criticato la cantante.

Il dramma familiare che ha diviso i Pausini

A due giorni dalla tragica scomparsa di Ettore Pausini, la cugina della celebre cantante Laura Pausini, Sabrina, ha fatto un’accorata dichiarazione pubblica. Il 78enne Ettore è deceduto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nella periferia di Bologna. Un pirata della strada lo ha investito e poi ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Da quando la notizia si è diffusa, si è parlato molto del legame familiare con Laura Pausini, che però è rimasta silenziosa sui social, non dedicando neanche un post allo zio scomparso. In passato, Laura aveva espresso pubblicamente affetto e ammirazione per Ettore, sopravvissuto a una malattia, dicendo: “Mio zio è un vero campione. Sono orgogliosa di te.”

Il silenzio della cantante ha suscitato i commenti di molti, mentre Sabrina Pausini ha voluto precisare il suo punto di vista. In un post social, Sabrina ha enfatizzato come alcuni parenti, incluso Laura, siano legati solo sulla carta, poiché non sembrano preoccuparsi davvero del padre Ettore. Ha chiarito che non desidera la loro presenza al funerale del padre, aggiungendo: “Quei parenti non li voglio al funerale. I valori che ho imparato sono quelli insegnatimi proprio da mio padre.”

Nel frattempo, alcuni amici di Ettore e Sabrina hanno raccontato ai giornalisti di come padre e figlia fossero legatissimi, specialmente dopo la morte della madre di Sabrina. L’anziano era guarito da un cancro, un momento che aveva ulteriormente rafforzato il loro legame. Ora che l’investitore si è costituito, Sabrina si chiede chi sia la persona che le ha portato via il caro padre in modo tanto tragico.

Nonostante lo sfogo di Sabrina, Laura Pausini continua a tacere. Mentre la famiglia è colpita dal lutto, l’opinione pubblica discute su questa spaccatura familiare drammatica e sconvolgente.